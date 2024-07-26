Під загрозою – Північ та Південь: ударні дрони Росії летять на Україну
Російська армія продовжує використовувати дрони для ударів по українських містах. Вчергове загарбники активізували безпілотники одразу після півночі 26 липня.
У цьому матеріалі 24 Канал детально розповідає про повітряну загрозу та рух БпЛА різними регіонами.
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Моніторингові пабліки пишуть, що Одна група "Шахедів" – наразі на межі Сумської та Чернігівської областей. Інша – у районі Херсону. Повітряні сили фіксують рух ударних дронів з двох напрямків:
Моніторингові пабліки пишуть, що
Одна група "Шахедів" – наразі на межі Сумської та Чернігівської областей. Інша – у районі Херсону.
Повітряні сили фіксують рух ударних дронів з двох напрямків: