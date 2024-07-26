Під загрозою – Північ та Південь: ударні дрони Росії летять на Україну

Російська армія продовжує використовувати дрони для ударів по українських містах. Вчергове загарбники активізували безпілотники одразу після півночі 26 липня.

У цьому матеріалі 24 Канал детально розповідає про повітряну загрозу та рух БпЛА різними регіонами.

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