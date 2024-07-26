Під загрозою – Північ та Південь: ударні дрони Росії летять на Україну

26 липня 2024, 00:29
Читать новость на русском

Російська армія продовжує використовувати дрони для ударів по українських містах. Вчергове загарбники активізували безпілотники одразу після півночі 26 липня.

У цьому матеріалі 24 Канал детально розповідає про повітряну загрозу та рух БпЛА різними регіонами.

Дивіться також Тривога тривала 20 хвилин: після півночі Росія підіймала МіГ-31К

01:04, 26 липня

Моніторингові пабліки пишуть, що 

  • чотири БпЛА зі західним курсом фіксують у напрямку Чернігова;
  • три дрони також зі західним курсом – через Конотопський район Сумщини.
00:55, 26 липня

Актуальна карта повітряних тривог станом на цей час має такий вигляд:

00:40, 26 липня

Одна група "Шахедів" – наразі на межі Сумської та Чернігівської областей. Інша – у районі Херсону.

00:20, 26 липня

Повітряні сили фіксують рух ударних дронів з двох напрямків:

  • з північного сходу через Сумщину в напрямку Чернігівської області;
  • з півдня через Херсонщину в напрямку Миколаївської та Одеської областей.
 

Автор: Мар'ян-Сергій Чупак