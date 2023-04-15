Під завалами ще 5 людей, із 3 квартирами нема зв'язку, – мер Слов'янська

У Слов‘янську під завалами житлового будинку, в який влучила російська ракета, залишаються п'ятеро людей.

Про це повідомив начальник Слов'янської МВА Вадим Лях. Крім того, за ніч зросла кількість загиблих внаслідок атаки.

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Під завалами будинку у провулку Парковому залишається ще п'ятеро людей. Їхні особи встановлені. Крім того, ми не маємо відомостей про мешканців ще трьох квартир,

– йдеться у повідомленні.

Мер також повідомив, що станом на ранок суботи, 15 квітня, відомо про 30 постраждалих: 21 – поранений 9 – загиблі.

За ніч кількість загиблих збільшилася – вночі з-під завалів рятувальники дістали мертву жінку.

Рятувальна операція триває

Вадим Лях зазначив, що рятувальні роботи тривають. До них залучений спецзагін альпіністів ДСНС.

В ефірі телемарафону Лях повідомив, що наразі немає даних про мешканців трьох квартир. Мер припустив, що вони могли поїхати до родичів, їх просто могло не бути вдома на момент удару по будинку.

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