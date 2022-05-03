Під завалами ще є жінки і діти, – Верещук пояснила, скільки людей залишилось на "Азовсталі"

Росіяни пішли в активний штурм "Азовсталі" та намагаються зайти на територію підприємства. Також окупанти не припиняють бомбардувань, через які мирні українці опинилися під завалами.

Захисники Маріуполя тримають оборону "Азовсталі" та усіляко намагаються допомогти мирним мешканця міста, які перебувають на території підприємства. Внаслідок бомбардувань стався обвал деяких приміщень, внаслідок чого люди опинилися під завалами.

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Маріупольці під завалами

Як повідомила Ірина Верещук, Україна буде вимагати негайного припинення вогню та робити все можливе, що знову відкрити евакуаційний коридор з Маріуполя, передає 24 канал.

За приблизними підрахунками, на "Азовсталі" досі перебувають декілька сотень мирних українців. Точну цифру назвати важко: завод великий і люди ховаються від бомбардувань окупантів на різних локаціях.

Під завалами, глибоко внизу, перебувають і жінки, і діти, але їх зараз менше, аніж було до евакуації, – повідомила Верещук.

Вона додала, що жінок, дітей та людей похилого віку на "Азовсталі" завдяки евакуації вже менше, але разом з тим не треба забувати про сотні поранених та наших мужніх військових, евакуація яких – також одне із пріоритетних завдань.

Ситуація в Маріуполі: останні події

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