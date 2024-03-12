Під завалами шукають людей, – Зеленський показав відео з Кривого Рогу

Росіяни завдали удару по багатоповерхівці в Кривому Розі. Рятувальники шукають людей під завалами.

Президент України повідомив, що зараз триває рятувальна операція в Кривому Розі. Внаслідок обстрілу міста є багато поранених, серед них важкі. Станом на цей час двоє загиблих.

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Рятувальники розбирають завали

Володимир Зеленський повідомив, що у Кривому Розі рятувальники розбирають завали та шукають людей.

Під завалами шукають людей. Роботи триватимуть скільки потрібно. Я вдячний кожному й кожній, хто працює там, на місці, рятує, надає медичну допомогу. Доручив якнайшвидше забезпечити допомогою всіх, хто цього потребує,

– сказав президент.

Він також показав відео з місця влучання. На кадрах видно наслідки терористичної атаки Росії.

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Президент також висловив співчуття рідним та близьким загиблих.