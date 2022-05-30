З-під завалів 16-поверхівки у Харкові дістали тіла двох людей

У Харкові з-під завалів 16-поверхового будинку дістали тіла двох загиблих людей. У нього російські окупанти влучили ще 3 місяці тому.

Про це розповів речник обласної Держслужби з надзвичайних ситуацій Євген Василенко. Тіла загиблих з-під завалених бетонних конструкцій рятувальники дістали за допомогою спецінструменту.

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Що відомо про загиблих

Співробітники ДСНС проводили аварійно-рятувальні роботи та розбирали завали у пошкодженому обстрілами 16-типоверховому житловому будинку, який розташований в Індустріальному районі Харкова.

На 15 поверсі рятувальники за допомогою спецінструменту деблокували з-під завалених бетонних конструкцій тіла 2 загиблих людей,

– розповіли у ДСНС.

Це були чоловік та жінка. За словами сусідів, загиблі у той час піднялися зі сховища, аби взяти продукти.

Відомо, що під завалами залишаються ще щонайменше двоє людей. Як розповів Василенко, їх планують дістати найближчими днями.



Під завалами багатоповерхівки знайшли тіла загиблих українців / Фото ДСНС у Харківській області

Ситуація на Харківщині: останні новини

За даними Гештабу ЗСУ, російські військові готуються до наступу на Слобожанському напрямку. Для цього окупанти вивчають ймовірні шляхи висування і постачання озброєння з території Росії.

У Харкові ніч 30 травня минула відносно спокійно. Були поодинокі обстріли. Водночас окупанти атакували Харківський район. Внаслідок атак у селі Циркуни 2 людей зазнали поранень, а в Шестаково постраждала жінка.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів, що у тимчасовій окупації наразі перебуває третина області. Загарбники проводять там певні заходи для русифікації людей.

У Харкові затримали жінку, яка фотографувала наслідки російських обстрілів. Як з'ясували правоохоронці, вона нещодавно приїхала з Росії.

За словами голови Офісу Президента Андрія Єрмака, російські загарбники тимчасово окупували 31% території Харківської області. Водночас вже 5% регіону Збройні Сили України звільнили від окупантів.

Російські окупанти 28 травня вчергове обстріляли Харківщину. Ракети загарбників знищили електростанцію з сонячними батареями у Мерефі.

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