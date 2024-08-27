З-під завалів чути крики людей, – волонтер з Кривого Рогу розповів про удар по готелю

Російські окупанти ввечері 26 серпня атакували Кривий Ріг. Вони влучили по готелю "Аврора", в якому перебували люди. Рятувальна операція триває досі.

Волонтер із Кривого Рогу розповів 24 Каналу, що місто досі оговтується після страшної нічної атаки. Окупанти здійснили ракетний обстріл близько 23 години вечора.

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Які наслідки удару

Росія влучила в готель, який розташований у самому центрі міста. Зараз він знищений повністю. Станом на 14 годину 27 серпня відомо про двох загиблих, невідома кількість людей досі перебуває під завалами.

Оперативно-рятувальна група працює, а з-під руїн досі чути крики людей,

– розповів Дмитро Гайдар.

За попередньою інформацією, досі тривають пошуки ще двох людей, які можуть залишатися під завалами. Проте точну кількість не повідомляють.

Усіх потерпілих оперативно доставили до лікарні. Відомо, що вибух пролунав приблизно через хвилину після оголошення повітряної тривоги. Він був надзвичайно потужним.

Майже все місто відчуло цей вибух,

– додав волонтер.

Вся необхідна допомога надавалася дуже оперативно, карети швидкої допомоги, рятувальники прибули практично за лічені хвилини. Наразі на місці події працюють всі відповідні служби, є мер міста. Роботи не зупиняються ні на мить.

Віримо й сподіваємось, що найближчим часом вдасться звільнити людей, які перебувають під завалами.