З-під завалів у Києві дістали молодого чоловіка, він пробув там 6 годин: як його знайшли

Під час російської атаки на Київ було повністю зруйновано будинок у Святошинському районі. Людей продовжують рятувати – відомо про молодого хлопця, якого дістали з-під завалів.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на "Новини.LIVE".

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Як рятувальники знайшли чоловіка під завалами зруйнованого будинку

Унаслідок комбінованого удару Росії по Україні було повністю зруйновано будинок у Святошинському районі Києва. Щонайменше 200 рятувальників працювали на місці та шукали людей, які могли бути під завалами.

Постраждалий перебував там більше 6 годин. Попередньо, йому менше 30 років. Молодого чоловіка вже госпіталізовано.

Чоловік був у свідомості та відгукувався на поклики рятувальників. Таким чином їм вдалося знайти постраждалого.