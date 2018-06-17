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Під час Маршу рівності у Києві постраждали противники ЛГБТ

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В ході сутичок під час Маршу рівності постраждали противники ЛГБТ
В ході сутичок під час Маршу рівності постраждали противники ЛГБТ / Скріншот

В неділю у Києві, 17 червня, пройшов Марш рівності. На перетині бульвару Тараса Шевченка та вулиці Володимирської відбулися сутички противників ЛГБТ та правоохоронців. Семеро людей доправлено до лікарні, де їм надається необхідна медична допомога.

Про це повідомив народний депутат Ігор Лученко на своїй сторінці у Facebook.

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Мінімум 10 постраждалих, зараз 7 з них знаходяться в лікарні. Приміром, поліція побила 17-річну дівчину, котра, як свідчать оточуючі, не чинила жодних протиправних дій – просто дісталося за компанію з усіма. Є інформація про малолітнього постраждалого, яку зараз перевіряємо. Закон про нацполіцію суворо обмежує застосування гумових кийків, тим більше, навряд чи може складати небезпеку для спецпризначенця дівчина вагою менше 50 кг,
– написав він.

Депутат зауважив, що ці особи не мали жодних протиправних намірів, крім того вони згідно закону завчасно попередили представників влади про намір зібратися для молитви біля пам'ятника Михайлу Грушевському.

Дивіться відео: Марш поліцейського свавілля

Нагадаємо, 17 червня перед початком Маршу рівності "КиївПрайд-2018" у Києві противники акції влаштували сутички з правоохоронцями. Внаслідок цього поліція затримала 56 осіб.

Після інцидентів члени націоналістичних організацій заблокували дорогу під Шевченківським райвідділом поліції з вимогами звільнити затриманих перед "Маршем рівності" активістів. Через певний час усіх затриманих відпустили.

Активісти також стверджували, що внаслідок сутичок з поліцією серед їх побратимів є поранені.

Теги: Новини України Сутички ЛГБТ Новини Києва Сутички в Києві Поліція
Джерело: 24 Канал
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