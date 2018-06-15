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Під час поїздки з королевою в Меган Маркл трапився конфуз: відео

2384 Читать новость на русском
Меган Маркл
Меган Маркл / www.gettyimages.in

Вчора, 14 червня, Меган Маркл та королева Єлизавета II відправились в першу спільну поїздку без супроводу інших членів королівської родини. Але після відкриття театру та мосту в графстві Чешир, Меган Маркл трішки окунфузилась.

Про це повідомляють на People.

Незважаючи на помітні теплі стосунки між Її Величністю і Меган, у які ніхто не вірив, герцогиня Сассекська, схоже, дещо розхвилювалась. Ситуація трапилась тоді, коли Маркл разом з королевою повинні були сідати в машину, однак через розмови з іншими людьми вона на кілька секунд затрималась.

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Королева Єлизавета II і Меган Маркл прибули в графство Чешир

Королева змушена була зупинитися, аби пропустити дружину онука вперед. Але своєю чергою, Меган намагалася пропустити першою до Єлизавету II, забувши певні королівські правила.

"Заходь першою. Або обирай сама", – сказала Єлизавета II Меган, розповіли свідки. Все ж Меган, довго не думаючи, сіла першою в автівку, після чого до неї приєдналась королева.

Дивіться відео з Меган Маркл і королевою Єлизаветою II (з 10:35)

 

Нагадаємо, що не це вже не перший конфуз, пов'язаний з Меган Маркл. На її весіллі з принцом Гаррі навіть подейкували, що Меган забула зробити обов'язковий реверанс, зустрівши королеву. Також герцогинця часто забуває дотримуватись правил дрес-коду і не завжди дотримується протоколу. Але варто додати, що це лише перше "влиття" Маркл у королівську сім'ю, тому згодом жінка обов'язково запам'ятає всі пункти протоколу.

Теги: LifeStyle Меган Маркл Єлизавета II Королівська сім'я
Джерело: 24 Канал
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