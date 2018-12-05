Під час випробувань українська ракета "Нептун" знищила ціль на відстані 280 кілометрів: відео

Український протикорабельний комплекс "Нептун" пройшов успішне випробування на військовому полігоні в Одеській області.

Про це повідомив секретар РНБО України Олександр Турчинов, пише "Інтерфакс-Україна".

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Ціль була знищена крилатою ракетою на відстані 280 кілометрів.

"Завдання, яке було поставлено сьогодні для крилатих ракет, – перевірка на дальність і точність ураження надводних цілей", – зазначив Турчинов.

За його словами, аби перевірити результати ураження цілей, задіяли авіацію та обладнали спеціальний пункт на острові Зміїний.

Відео випробувань протикорабельного комплексу "Нептун"

Нагадаємо, 28 листопада на передовій українські бійці випробували надсучасний безпілотник, який може здійснювати до 20 годин безперервного польоту з 15 кілограмами вантажу. А 1 грудня на території військової частина Василькова, що на Київщині, українським військовим передали нову та відремонтовану військову техніку. Серед них – винищувачі, навчально-тренувальні літаки, гелікоптери та безпілотники.

Чому Україна запровадила воєнний стан?25 листопада в Азовському морі прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.



Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.