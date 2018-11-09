Під Києвом на АЗС сталася пожежа: горіло дизельне пальне
У ніч на п'ятницю, 9 листопада, в населеному пункті Білогородка Київської області сталася пожежа на автозаправній станції.
Про це повідомила спільнота "ДТП Київ" на своїй сторінці у Facebook.
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Загорілася кустарна АЗС, кілька тонн палива розлилося околицями. На місці рятувальники та поліція,
– йдеться у повідомленні.
Видання "Інформатор" повідомило, що за попередньою інформацією, пожежа почалася в бочці для зберігання дизельного палива.
"Після загоряння паливо почало витікати на вулицю і проїжджу частину. Це пов'язано з тим, що посудина була пластиковою і вона розплавилася від температури", – зазначено у повідомленні.
Дивіться відео: пожежа на АЗС під Києвом
Джерело: 24 Канал
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