Під Києвом знайшли тіло молодої мами, яка напередодні загадково зникла: фото

Поблизу Києва знайшли тіло молодої жінки Олени Лісової. Вона перебувала у розшуку з 15 жовтня.

Тіло жінки виявили в Бориспільському районі, повідомляє у фейсбуці "Київ Оперативний".

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Правоохоронці також знайшли автомобіль жертви – Range Rover.



Авто жертви

Як Олена Лісова зникла?

Вранці 15 жовтня Олена Лісова завезла дитину в дитячий садочок і більше ніхто її не бачив. Жінка мала поїхати на роботу.



Олена Лісова

Подрузі Олени прийшло дивне повідомлення, що жінку викрав колишній чоловік, з яким вона вже 5 років в розлученні. У повідомленні було зазначено, що Лісову утримують у наручниках десь у Бориспільському районі.

Ще вчора чоловіка затримали поліцейські, але відповідати на будь-які запитання він відмовляється.

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