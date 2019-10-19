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      Під Києвом знайшли тіло молодої мами, яка напередодні загадково зникла: фото

      106 Читать новость на русском
      Під Києвом знайшли тіло молодої жінки
      Під Києвом знайшли тіло молодої жінки / npu.gov.ua

      Поблизу Києва знайшли тіло молодої жінки Олени Лісової. Вона перебувала у розшуку з 15 жовтня.

      Тіло жінки виявили в Бориспільському районі, повідомляє у фейсбуці "Київ Оперативний".

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      Правоохоронці також знайшли автомобіль жертви – Range Rover.

      київ кримінальні новини
      Авто жертви

      Як Олена Лісова зникла?

      Вранці 15 жовтня Олена Лісова завезла дитину в дитячий садочок і більше ніхто її не бачив. Жінка мала поїхати на роботу.

      олена лісова
      Олена Лісова

      Подрузі Олени прийшло дивне повідомлення, що жінку викрав колишній чоловік, з яким вона вже 5 років в розлученні. У повідомленні було зазначено, що Лісову утримують у наручниках десь у Бориспільському районі.

      Ще вчора чоловіка затримали поліцейські, але відповідати на будь-які запитання він відмовляється.

      Нещодавно: Масове зґвалтування в Одесі: дві дівчини стали жертвами 10 чоловіків, – ЗМІ

      blog_ava
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      сьогодні
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Кримінальні новини Поліція Жертви Новини Києва
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