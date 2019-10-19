Під Києвом знайшли тіло молодої мами, яка напередодні загадково зникла: фото
Поблизу Києва знайшли тіло молодої жінки Олени Лісової. Вона перебувала у розшуку з 15 жовтня.
Тіло жінки виявили в Бориспільському районі, повідомляє у фейсбуці "Київ Оперативний".
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Правоохоронці також знайшли автомобіль жертви – Range Rover.
Авто жертви
Як Олена Лісова зникла?
Вранці 15 жовтня Олена Лісова завезла дитину в дитячий садочок і більше ніхто її не бачив. Жінка мала поїхати на роботу.
Олена Лісова
Подрузі Олени прийшло дивне повідомлення, що жінку викрав колишній чоловік, з яким вона вже 5 років в розлученні. У повідомленні було зазначено, що Лісову утримують у наручниках десь у Бориспільському районі.
Ще вчора чоловіка затримали поліцейські, але відповідати на будь-які запитання він відмовляється.
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