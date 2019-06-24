Під Львовом запрацювала перша в Україні зміїна ферма: як їх вирощують та скільки це коштує
Біля Львова запрацювала перша в Україні зміїна ферма. Плазунів вирощують у спеціальних вольєрах, аби за кілька років продати дорогий і вишуканий делікатес, яким є зміїне м'ясо.
А ще залишається і шкіра – також недешева сировина.
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Ірина Юськевич – співвласниця першої в Україні зміїної ферми. Розводити незвичний продукт її наштовхнули подорожі до країн Азії. Саме там Ірина вперше спробувала зміїне м’ясо та придумала, що цим можна заробити і вдома.
Ірина Юськевич
Зміїне м’ясо має великий вміст білків, амінокислот, клітковини, невелику частину холестерину, а ще малокалорійне. Воно допомагає при хворобах кровотворення і гарно впливає на серцево-судинну систему,
– сказала співвласниця ферми Ірина Юськевич.
Господарство вже почало отримувати перші запити на зміїне м’ясо. Однак, зміїні фермери поки що лише нарощують популяцію. Продавати лускатих будуть, коли ті сягатимуть понад метр у довжину, а це буде за 3-4 роки. Тож зміючок зараз відгодовують.
Зміїна ферма під Львовом
У раціоні плазунів: мальки, перепелині яйця та молоко.
Харчуються вони один раз на тиждень, але в доступі в них завжди є свіжа рибина, для того, щоб якщо їй захочеться збільшити раціон вона мала можливість це зробити,
– розповіла Ірина Юськевич.
Упродовж липня-серпня змії відкладають яйця у солом’яних тюках. У вольєрі мають зону для ковзання, схованки від сонця та і водойму. А живуть плазуни на подвір'ї серед звичайних будинків селища Солонка біля Львова. І хоч змії ці не отруйні, все одно: безпека та спокій сусідів – понад усе.
Спеціальна клітка для змій
"Є подвійний захист сітки. Є зовнішня - для того, щоб люди не могли потрапити без дозволу. І є тонка – дрібна сітка для майбутніх поколінь, які будуть відносно тонкими, щоб не мали можливості потрапити на зовні", – зазначив співвласник ферми Іван Юськевич.
Страва зі змії – задоволення не з дешевих. Як і в Азії, у нас вона коштуватиме до п’яти тисяч гривень за порцію.