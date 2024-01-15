Живучий гад, – Ігнат прокоментував фото підбитого Іл-22, який, ймовірно, дотягнув до Анапи
Джерело:Юрій Ігнат
У ніч проти 15 січня стало відомо, що українські військові вдарили по двох російських літаках. Один – А-50 був збитий, а другий – Іл-22 був пошкоджений і просив про аварійну посадку в Анапі.
У Повітряних силах припустили, що ворожий літак Іл-22 таки дістався до Анапи. Втім, російське "корито" відновленню не підлягає.
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"Реанімація не допоможе"
У соцмережах поширили фото підбитого Іл-22. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат відреагував на нього, зауваживши, що літак сильно пошкоджений, і ремонт йому вже не допоможе.
Російський літак підбили у Приазов'ї / Фото соцмережі
Схоже, Іл-22 таки дотягнув до Анапи. Живучий гад. Але, як бачите, корито "восстановлению не подлежит",
– йдеться у повідомленні військового.
Крім того, Ігнат зазначив, що літак горів, і серед екіпажу є поранені. Також речник ПС висловив сподівання на те, що серед окупантів можуть бути й 200-ті.
У Повітряних силах уточнили, що пріоритетною ціллю для українських сил був саме знищений А-50. Командний повітряний пункт Іл-22 виявився приємним бонусом.
Україна збила над Азовським морем два російські літаки: що відомо
- Понад рік тому Путін радів, що завдяки захопленню частини Запорізької, Херсонської та Донецької областей Азовське море перетворилося на "внутрішнє море" Росії. Українські військові вкотре довели, що загарбники ніколи не будуть почуватися "як у себе вдома" на окупованих територіях і у небі над ними.
- Пізно увечері 14 січня мережею почали поширюватися повідомлення про те, що у Приазов'ї Повітряні сили збили російський літак А-50, а також значно пошкодили Іл-22. Крім того, просочилися перехоплення розмови, в якій пілот Іл-22 просить про термінову посадку в Анапі, медиків та пожежну машину.
- За даними ЗМІ, А-50 здійснював чергування у районі Кирилівки (Мелітопольський район, Запорізька область) близько 21:10 – 21:15. Довго політати йому не вдалося. Літак швидко зник з радарів і більше не подавав голосу.
- Повітряний командний пункт Іл-22М11 чергував у районі Стрілкового (Геніченський район, Херсонська область). Його підбили приблизно у той самий час, що й А-50.
- Вранці Головнокомандувач Валерій Залужний підтвердив збиття літаків і подякував Повітряним силам за роботу.
- Тим часом офіційно у країні – агресорці відмовилися повідомляти про велику втрату. Російські пропагандисти своєю чергою не змогли прийняти той факт, що саме Україні "приземлила" їхні "хвалені" літаки, і заявили, що, мовляв, повітряні судна підбили самі окупанти.