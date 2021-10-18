Підбурювання до держзради: в Україні судитимуть посадовця Чорноморського флоту Росії
Джерело:Офіс генпрокурора
Начальника управління бойової підготовки Чорноморського флоту Росії судитимуть за підбурювання до держзради. Він вмовляв, погрожував і навіть обіцяв грошей за перехід українських військових на сторону росіян.
Спеціальне розслідування щодо чиновника завершили. Справу скерують до суду.
До речі Прокуратура хоче оскаржити домашній арешт Медведчука
Пропонував гроші і погрожував
Представник керівного складу Чорноморського флоту 3 березня 2014 року приїхав до військового містечка Південної військово-морської бази ВМС Збройних Сил України. Він схиляв офіцерський склад військової частини до вчинення державної зради. Серед його методів були і вмовляння, і підкуп та навіть погрози.
Зокрема, примушував добровільно здати зброю:
- командира великого десантного корабля "Костянтин Ольшанський",
- заступника командира Південної військово-морської бази ВМС Збройних Сил України,
- начальника штабу Південної Військово-морської бази ВМС ЗСУ,
- командира п'ятої бригади надводних кораблів ВМС ЗСУ.
Він змушував їх перейти на бік ворога та сприяти підривної діяльності проти України.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Головного слідчого управління СБУ.
Військового підозрюють у:
- пособництві у вчиненні дій з метою зміни меж території та державного кордону України, підбурюванні до державної зради,
- пособництві у веденні агресивної війни.
Останні справи щодо держзради: коротко
- 8 вересня завершили розслідування щодо двох суддів. Після окупації півострова у 2014 році вони зрадили присязі на вірність народу України та обійняли посади у незаконно створених судових органах Росії. Наразі їм загрожує позбавленням волі на строк від 12 до 15 років.
- 8 липня до суду направили справу проти заступника командувача чорноморського флоту. Йому інкримінують державну зраду, посягання на територіальну цілісність України, планування, підготовку, розв'язування і ведення агресивної війни.
- 21 липня суд виніс вирок – українець, який шпигував на користь Росії, проведе у в'язниці 8 років за державну зраду. Він збирав дані про розробки вітчизняного військового озброєння у ракетобудівній галузі.