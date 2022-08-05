Китай отримав ляпаса від США, – Жданов припустив, чи піде КНР на воєнну конфронтацію

Візит Ненсі Пелосі на Тайвань мав всі шанси стати початком глибокої кризи американо-китайських відносин. Однак Китай не піде на збройний конфлікт зі Сполученими Штатами Америки. На це є певні причини.

Зокрема, мовиться про потужні економічні зв'язки та фінансову ситуацію в країні. Про це сказав військовий експерт Олег Жданов. Свою думку він висловив в ефірі 24 каналу.

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Китай отримав ляпаса, "ляща" від США. Йому просто показала своє місце. Але я не думаю, що Китай сьогодні вдасться до конфронтації, тим паче воєнної, проти Сполучених Штатів,

– вважає він.

І пояснив, що Китай стоїть на порозі фінансової кризи. Їхня "фінансова дірка" складає 8 трильйонів доларів. Такі гроші, або ж частину, вони можуть спробувати взяли або в Міжнародному валютному фонді або попросити у Європейського Союзу.

"Тож Китаю потрібно повернутися на ринки як США, так і ЄС, але не в росію", – додав експерт.

Нагадаємо, що ситуація між країнами загострилася після візиту спікера Палати представників США Ненсі Пелосі на острів Тайвань. У відповідь на її прибуття Китай пообіцяв "сильну та потужну" відповідь.

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