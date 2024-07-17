Не через брак живої сили: у The Economist відповіли, чому Путін скоро захоче перемир'я

Здатність Росії підтримувати інтенсивність бойових дій на потрібному рівні – під питанням через брак зброї. Путін, ймовірно, усе частіше замислюються про тимчасове припинення вогню, аби наростити потужності.

Про це кажуть міжнародні аналітики, наголошуючи, що Кремль має зараз проблеми не з людським ресурсом, а саме з озброєнням. За словами експертів, Росія не виготовляє багато нових арсеналів, а здебільшого відновлює радянську техніку.

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Коли нема зброї – треба перемир'я

Розвідки різних країн стверджують, що за перші два роки широкомасштабної війни російська армія втратила близько 3 000 танків і 5 000 одиниць іншої бронетехніки.

Путіна рятують величезні запаси техніки, нарощені радянською владою у часи холодної війни. Експерт Олександр Гольц каже, що перед розпадом у СРСР було стільки ж зброї, стільки у всіх інших країн разом узятих.

З вироблення власної нової зброї у сучасної Росії проблеми через ряд причин. Серед них – зменшення кількості робітників, відсутність радянського ланцюга постачання.

Якщо нічого не зміниться, до кінця цього року російським військам, ймовірно, доведеться перейти до інтенсивнішої оборони,

– цитує The Economist аналітика Майкла Джерстада.

Скажімо, наразі Росія здатна виготовляти всього 30 нових танків на рік або близько 100 стволів на рік, чого вкрай недостатньо. Це може змушувати Путіна задумуватися про перемир'я.

Очікуйте, що інтерес пана Путіна до погодження тимчасового припинення вогню зросте,

– попереджають міжнародні експерти.

Водночас санкції неабияк шкодять росіянам. Багато важливих компонентів раніше імпортувалися з Європи, але тепер їх продаж заблокований відповідними обмеженнями. Йдеться про:

підігрівачі палива для дизельних двигунів;

електросистеми високої напруги;

інфрачервоні тепловізори для ідентифікації цілей.

Китайські альтернативи для деяких комплектуючих доступні, але не відповідають колишнім стандартам якості.

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Тим часом Україна готується до проведення другого мирного Саміту, до якого планують залучити представників Росії. США підтримують будь-яке рішення Києва у цьому питанні, на чому наголошував речник Державного департаменту Метью Міллер.