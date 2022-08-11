росіяни у відчаї через втрати, – військовий експерт сказав, чи піде путін на повну мобілізацію

Генеральний штаб ЗСУ щодня повідомляє кількість знищеної російської техніки та окупантів, починаючи з 24 лютого. Станом на 11 серпня українські військові завдали росіянам втрат на 43 тисячі загарбників.

В ефірі 24 каналу військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зазначив, що росіяни у відчаї через великі втрати.

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Він додав, що при цьому окупанти використовують українських громадян, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, у форматі такої "мʼясорубки".

Відкрита мобілізація в росії

Олександр Коваленко пояснив, що загальна мобілізація може бути тільки після того, як владімір путін піде на те, щоб оголосити Україні війну. Якщо не буде цього стану, то й не буде цієї масштабної мобілізації.

росія цього не зробить. Вона не буде використовувати термін "війна", тому що буде до останнього використовувати ресурс ООН,

– розповів Олександр Коваленко.

"Якщо росія оголосить Україні війну, то буде обмежена в тих інструментах, які вона зараз використовує у цій організації. Функції та ефективність якої досить давно піддаються сумнівам. Саме тому на сьогодні про масштабну мобілізацію ми не кажемо", – зазначив військовий оглядач.

Примусова мобілізація в росії

Олександр Коваленко повідомив, що примусова мобілізація – це ресурс такого собі "живого мʼяса", адже іншої стратегії в них немає. росіяни розуміють, що в них дефіцит спеціалізованих професіоналів. Наприклад, пілотів, механіків-водіїв, навіть артилеристів. Саме тому вони й надалі будуть використовувати оцей формат орди задля кількісної переваги.

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