Чи може Росія підвищити ставки й піти на війну з НАТО: Фейгін оцінив готовність

Те, що Росія планує воювати з НАТО – абсолютно виключено, адже її армія не може впоратися навіть із війною, розв'язаною проти України.

Про це 24 каналу розказав російський правозахисник Марк Фейгін. Він переконаний, що Москва зараз буде максимально уникати будь-якої конфронтації з країнами Альянсу.

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Чому ракети падають на інші країни

Утім, через недосконалість військових засобів Росії з'являються такі прецеденти як уламки ракет на територіях інших країн. Фейгін впевнений, що це – не від бажання розширити війну до масштабів НАТО, а через те, що російські ракети – не точні, не ефективні, а просто "болванки", які можуть прилітати, підривати, знищувати.

Тож випадки з ракетами в Молдові або Польщі відбуваються не тому, що вони хочуть цього, а тому, що вони просто не контролюють цей процес. Росіяни, може, і хотіли б цього уникнути, але це працює не так – недосконалі ракети летять на тисячі кілометрів.

Ресурсів на війну з НАТО немає

З іншого боку, Росія й не має чим воювати, особливо, коли мова йде про Північноатлантичний Альянс. У неї немає ресурсу у всіх розуміннях – ані військового, ані політичного, ані людського. Тож зараз, на переконання Фейгіна, Москва не хотіла б загострення з НАТО, тому що воювати вона не здатна.

Ну в них Томагавки полетять, і авіаційні групи, що нараховують під пів тисячі літаків, і що там залишиться? Що там від угруповання залишиться, на Півдні, на Сході? Взагалі нічого не залишиться,

– підкреслив Фейгін.

Він додав, що відтак Москва зараз надовго відклала будь-які агресивні плани щодо країн НАТО. Інша справа, що країни НАТО цим не користуються, і не роблять жодних дій не лише у військовому контексті, а й у політичному та дипломатичному.

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