Підготовка аеродрому в Придністров'ї може свідчити про активізацію повітряних атак

Українські військові добре проінформовані про дії ворога та можливі напрямки його майбутнього наступу. Наші захисники готові до швидкого реагування.

Про це розповів представник оперативного командування "Південь" у свіжому відеозверненні.

Важливо Бомбардувати Київщину наказував російський генерал родом з Черкащини

Намагання ворога активізувати наявні сили з території самопроголошеного Придністров'я для підтримки наступальної операції на Півдні відстежується нашими ЗСУ. Водночас підготовка аеродрому може свідчити про активізацію повітряних атак.

Тому ще раз наголошую – не нехтуйте попередженнями про повітряну небезпеку. Бережіть себе та своїх близьких, а сили охорони та оборони Півдня тримають обстановку стабільною та контрольованою,

– підкреслив представник оперативного командування "Південь".

Звернення представника оперативного командування "Південь": дивіться відео

Як зазначили у командуванні "Захід" Повітряних сил ЗСУ, наприкінці минулої доби, 5 квітня, винищувачі окупантів із території Білорусі завдали удару крилатими ракетами по території України. Наші захисники ліквідували ворожі ракети, які окупанти випустили на Львівщину з Білорусі.

Цікаво – Головне про вибухи на Львівщині та інших регіонах: дивіться відео