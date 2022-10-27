Продукти, свічки та теплі коти: як українці готуються до зими і що варто закупити наперед

Ця зима в Україні обіцяє бути важкою. Росіяни продовжують завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі, тож представники влади попередили: опалювальний сезон буде складним, можливі віялові відключення електроенергії, а українцям доведеться економити та думати над тим, як обігрівати оселі.

В уряді навіть кажуть про те, що українцям, які виїхали за кордон і там досі перебувають, не варто повертатися додому до весни. Зима може бути складною через терористичні атаки Росії на енергетичну інфраструктуру.

Читайте також Не повертайтеся – нам треба пережити зиму, – Верещук звернулася до українців за кордоном

Сайт 24 каналу розпитав українців про те, як вони готуються до зими та чим запасаються, а експерти дали поради щодо необхідних покупок та утеплень домівок.

Як українці готуються до зими

Сергій, який мешкає у приватному будинку, розповідає, що у нього до зими вже все готове. Закуплені та запаковані консерви, крупи, вода, чай, сублімаційна їжа. Також він купив балони для плитки й заправив газові балони, підготував ковдри, теплі речі. Окрім цього у нього є доступ до генератора на випадок довготривалих відключень електроенергії.

Анастасія, яка живе у Києві, каже, що вже купила електропростирадло. Ще чекає доставку вітамінів та усіляких ліків від застуди. А також перевірила, як тримають тепло наявні термоси для води.

Домовились з родичами, що живуть у приватному будинку та мають грубу й піч, що можемо приїхати до них жити. Маю запас розчинних супів та білкових батончиків. Взяли додому теплого кота,

– розповіла Анастасія.

Ірина у коментарі 24 каналу зауважила, що вже запаслася теплим одягом та взуттям, купила клейонку, щоб трохи утеплити клітки домашніх тваринок, придбали запас їжі для всього свого "зоопарку". Окрім цього, вона придбала свічки, сірники, ліхтарики та грілки.

Зробила зовнішнє утеплення стіни, яке мала зробити років 8 тому. Планую придбати людську їжу, щоб був запас трохи. Головне, щоб для дитини було. Якщо буде прохолодно, то всі (і тварини, і вазони, і люди) будемо проживати в одній кімнаті. Якщо вже стане геть холодно, то переберемося до батьків у приватний будинок,

– каже Ірина.

Марина з Києва зізнається, що готуватися до зими почала не завчасно, а лише після масованого обстрілу столиці 10 жовтня. Хоча до того багато читала на цю тему та обговорювала з друзями, тільки зараз це стало стимулом до того, щоб справді щось робити. У будинку два вечори не було електрики, тож таке моделювання ситуації дало більш-менш розуміння, з чого починати.



Українці закупають крупи та продукти з тривалим терміном / Unsplash

Найперше – поповнила запаси свічок, бо в темряві тривожніше. Під час вимкнень рятували свічки, які були раніше, та старий дешевий юсб-світильничок, який умикали в павербанк. Плита та духовка в нашому будинку електричні, тому наступним кроком замовила два портативні одноразові пальники та газовий похідний пальник з кількома балонами. Поки що все це є в мережевих магазинах,

– розповіла Марина.

Вона додала, що й раніше була запасливою, тому в морозилці постійно тримає різні види мʼяса, овочі, а також тісто, кілька варіантів напів фабрикатів. Більше туди не влазить, тому накопичувати не бачить сенсу. Вони згодяться тільки якщо буде електрика, бо на туристичному пальнику не особливо запечеш свинину або потушкуєш овочі. Тому ці запаси скоріше для самозаспокоєння та впевненості, що при дефіциті продуктів якийсь час матиме що їсти.

Також маю запас борошна, круп, макаронів і рибних консервів. Їх поповнила. Воно не псується при правильному зберіганні, а зготувати в екстремальних умовах легше. Ще запаслася супами та кашами, які треба тільки залити окропом. Крім того, свекруха живе неподалік і має великі запаси консервації, на які я теж можу розраховувати. Також маємо невеликий запас води,

– ділиться мешканка Києва.

Що стосується забезпечення тепла, тут складніше. Їхній будинок має централізовану систему, а яка їй може бути альтернатива у квартирі – поки не надто зрозуміло. Але задули піною вікна по периметру, щоб знизити можливість протягів.

Уже обрали термобілизну, планую сходити до секонд-хенду, щоб купити флісові кофти та штани собі та чоловікові. Про запас також є два спальники, з якими колись вирушали в поїздки з наметами. Хочу придбати ще один павербанк. Є один, хороший, добре тримає заряд, але хтозна, скільки можемо сидіти без електрики, тому зайвим не буде. І батарейки для світильничка, щоб він не займав павербанк,

– каже Марина.

Які продукти треба купити на зиму

Мар'яна Литвинчук, засновниця Центру камінів та печей "Пан Топкін", пояснила, що головні вимоги до продуктів на зиму у воєнний час – їхня калорійність і термін зберігання. Чим останній довше, тим краще. Як правило, в очікуванні важких часів люди розмітають із полиць магазинів крупи, сіль, цукор, макарони, борошно, олію, тушонку та консерви. І в цьому є логіка, оскільки ці позиції дійсно виручають.

Сіль – один із головних стратегічних продуктів і незамінний мінерал для організму. У герметично закупореному посуді без доступу вологи вона може зберігатися більше двох років, хоча на практиці цей термін може бути набагато більшим. Йодована сіль зберігається до 18 місяців, після чого йод випаровується, а сама сіль не втрачає своїх якостей,

– каже Литвинчук.

Що купити з продуктів додому:

Рис. Традиційно його термін зберігання не перевищує два роки, проте білий шліфований рис може зберігатися до 20 років у герметичних контейнерах за температури +4 градуси і нижче. Те саме стосується дикого рису, рису арборіо, басматі, жасмину. А ось бурий рис псується.

Традиційно його термін зберігання не перевищує два роки, проте білий шліфований рис може зберігатися до 20 років у герметичних контейнерах за температури +4 градуси і нижче. Те саме стосується дикого рису, рису арборіо, басматі, жасмину. А ось бурий рис псується. Квасоля, сочевиця й інші бобові. Цей продукт є гарним замінником м'яса. Квасоля багата на калорії (енергетична цінність — 200 – 300 ккал) і вуглеводи. Вживання бобових замість великої кількості червоного м'яса допоможе зменшити кількість жиру без втрати калорій. Тішить і довговічність бобових. За результатами досліджень, їхні поживні та смакові якості зберігаються протягом 30 – 50 років. Головне – правильна заготівля та зберігання у відповідних умовах (сухе, прохолодне місце).

Цей продукт є гарним замінником м'яса. Квасоля багата на калорії (енергетична цінність — 200 – 300 ккал) і вуглеводи. Вживання бобових замість великої кількості червоного м'яса допоможе зменшити кількість жиру без втрати калорій. Тішить і довговічність бобових. За результатами досліджень, їхні поживні та смакові якості зберігаються протягом 30 – 50 років. Головне – правильна заготівля та зберігання у відповідних умовах (сухе, прохолодне місце). Сухе молоко. В умовах нестачі продуктів і відсутності можливості їх купити через те, що їх немає, непогано буде запастися сухим молоком. Незважаючи на те, що його гарантований термін зберігання всього півтора року, у хороших умовах цей продукт може зберігатися набагато довше. Головне – герметична упаковка та сухе місце в приміщенні.

В умовах нестачі продуктів і відсутності можливості їх купити через те, що їх немає, непогано буде запастися сухим молоком. Незважаючи на те, що його гарантований термін зберігання всього півтора року, у хороших умовах цей продукт може зберігатися набагато довше. Головне – герметична упаковка та сухе місце в приміщенні. Сухофрукти. Сушені яблука, груші, абрикоси, ягоди хороші тим, що багаті на цукор, антиоксиданти, вітаміни, клітковину та мінерали. Крім того, вони знижують ризик серцево-судинних захворювань і діабету, що в період війни особливо актуально. Їх можна їсти просто так, а також додавати до компотів.

Сушені яблука, груші, абрикоси, ягоди хороші тим, що багаті на цукор, антиоксиданти, вітаміни, клітковину та мінерали. Крім того, вони знижують ризик серцево-судинних захворювань і діабету, що в період війни особливо актуально. Їх можна їсти просто так, а також додавати до компотів. Горіхи. Один із найвисококалорійних продуктів (близько 600 ккал) тривалого зберігання. 30 грамів горіхів на день (приблизно жменя) наситять і допоможуть набрати вагу.

Один із найвисококалорійних продуктів (близько 600 ккал) тривалого зберігання. 30 грамів горіхів на день (приблизно жменя) наситять і допоможуть набрати вагу. Мед. Цей природний продукт є "довгожителем" серед усіх харчових продуктів. Він відрізняється низьким вмістом вологи, де бактерії просто приречені, а в разі зберігання меду в темному та прохолодному місці сприяють його практично вічному терміну придатності.

Цей природний продукт є "довгожителем" серед усіх харчових продуктів. Він відрізняється низьким вмістом вологи, де бактерії просто приречені, а в разі зберігання меду в темному та прохолодному місці сприяють його практично вічному терміну придатності. Інші продукти з тривалим терміном зберігання, якими необхідно по можливості запастися, – кава, консервовані овочі та бобові, тушонка, рибні консерви, олія, цукор, згущене молоко, льодяники, шоколад, бульйонні кубики, вермішель швидкого приготування, чай.



Варто також зробити запаси овочів на зиму / Unsplash

Експертка додає, якщо є підвал або льох, його варто заповнити картоплею, морквою, капустою та іншими овочами зі свого городу або купленими на сільськогосподарських ринках, де вони продаються дешевше, ніж у супермаркетах.

Також до теми Платити більше таки доведеться: що буде з тарифами на газ

Як утеплити будинок

Мар’яна Литвинчук радить встановити енергоощадні пластикові склопакети та зробити зовнішнє утеплення будинку мінеральною ватою, пінопластом, екструзійним пінополістиролом (ЕППС), скловатою тощо.

Якщо у вас вже встановлені пластикові вікна і утеплені стіни, то для повної теплоізоляції залишається завершити одну деталь: внутрішні відкоси віконних прорізів. Не забуваємо про старий, але надійний метод, ущільнювачі для дверей,

– говорить Литвинчук.

ГО "Екоклуб" працює над проєктом для українців, який повинен навчити, як підготуватися до складної зими. Тож вони склали список з порад, які допоможуть зробити все необхідне для комфортної зими.

Як підготуватися до зими:

Встановити терморегулятори на батареях.

Якщо відсутнє теплопостачання, то обігрівати електроприладами одну кімнату, а не цілий будинок/квартиру.

Використовувати кондиціонери на режимі обігріву. Кондиціонери споживають набагато менше електроенергії ніж електричні обігрівачі.

Обмежувати споживання електроенергії в години пік

В офісах та робочих приміщеннях вимикати електроопалення за 30 хвилин – годину до закінчення робочого дня.

Використовувати багатошаровий одяг чи кілька шарів одягу.

Використовувати кількох ковдр під час сну.

Закривати вікна щільними шторами на ніч чи на час, коли кімната не використовується.

Переконатися, що батареї не закриті меблями чи шторами.

Почергово використовувати електроприлади.



Треба утеплити вікна та поставити терморегулятори на батареї / Unsplash

Нагадуємо, що стандартно електричний ввід на квартиру розрахований у межах 3–5 кВт. Тож якщо підключати електроприлади водночас саме на таку потужність і не більше, можна бути впевненим, що електромережа всього будинку, міста/району в безпеці.

Тобто електрообігрівачі, електроплиту, чайник, праску, фен, пралку та пилосос НЕ включати одночасно,

– кажуть у ГО.

Як підготувати міста до зими

Марія Яковлєва, експерт з питань енергетики, говорить, що сьогодні може згодитися все: починаючи від сухого спирту, вугілля, дров, керосину, газових балонів до дизель-генераторів та буржуйок.

Все, що можуть зробити сьогодні люди – це заклеїти вікна, за можливості оббити вікна плівкою, за батареями наклеїти тепловідбиваючі екрани, щоб максимально тепло йшло в кімнату, а не на вулицю. Користуватися за наявності електрики електроковдрами, за відсутності взяти звичайну резинову грілку, зробити для неї чохол із будь-якої вовняної тканини або штучного хутра,

– каже Яковлєва.

Олексій Косячков, старший науковий співробітник Інституту вугільних енерготехнологій НАН України, розповідає, що взагалі підготовка до зими має кілька рівнів: домогосподарств, ОСББ, мікрорайонів, міст та територіальних громад.



Українці можуть перейти на альтернативні джерела опалення / Unsplash

На рівні домогоспадарств необхідно закупитися висококалорійними продуктами (шоколад, мед, солодкі безалкогольні напої), а також спальниками та ковдрами. По можливості утеплити будинок, якщо це приватне господарство – подбати про встановлення печі, каміну тощо. Також встановити енергоощадні лампи.

На рівні будинків треба провести утеплення дверей, вікон, мереж тепла, відключити не критичні джерела тепла, встановити енергоощадні прилади освітлення. На рівні мікрорайонів подбати про енергоощадне освітлення, строго дотримуватися комендантської години, обладнати, по-можливості, сховища теплогенеруючими приладами, пічками та інфрачервоними приладами,

– пояснив Косячков.

А на рівні громад треба подбати про встановлення опалювальних котелень на місцевих видах палива (дрова, вугілля, біомасса).

Тож готуватися до зими слід ретельно, адже ніхто не знає, чого очікувати та яких ударів знову завдадуть росіяни. Тому українцям варто подбати про запаси харчів, електроприладів, утеплення квартир та будинків.