Термін підготовки у навчальних центрах ЗСУ з 1 листопада збільшили до 45 діб, – Генштаб

6 листопада 2024, 23:11
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Автор: Діана Квасневська

У навчальних центрах ЗСУ збільшили термін підготовки військових на 15 діб. Раніше військових вчили 30 днів.

З 1 листопада навчання триватиме 45 діб, пише 24 Канал з посиланням на коментар Укрінформу начальника Головного управління доктрин і підготовки Генштабу ЗСУ генерал-майора Ігоря Палагнюка. 

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Що відомо про термін підготовки у навчальних центрах ЗСУ

Ігор Палагнюк розповів, що таке рішення затвердив Головнокомандувач ЗСУ з огляду на поточні результати роботи, що триває на базі 4 ключових військових навчальних центрів.

До пілотного проєкту, що був розроблений Головним управлінням доктрин та підготовки Генштабу ЗСУ (J7), залучено близько 500 новобранців,
– розповів Палагнюк.

За його словами, збільшення часу навчання запровадили в межах програми "Збереження життя військовослужбовців", яка має вдосконалити підготовку українських захисників. Зокрема, передбачають, що збільшать тривалість програм:

  • вогневої підготовки,
  • домедичної практики,
  • багатьох додаткових ввідних курсів.

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Начальник Головного управління доктрин і підготовки Генштабу ЗСУ генерал-майора Ігор Палагнюк розповів, що:

  • буде посилення вогневої підготовки на 33 години,
  • кількість навчальних вправ із 23 виконуваних раніше зросте до 45 варіацій,
  • додаткова практика стосуватиметься комплексної тактичної підготовки, дій особового складу щодо БпЛА та РЕБ, військової топографії, технології війни, заходів бойового досвіду, знань та навичок застосування колективної зброї.