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Підготовка до фіналу Ліги чемпіонів демонструє найкраще та найгірше в Україні, – журналіст

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Підготовка до фіналу Ліги чемпіонів у Києві демонструє найкращі та найгірші сторони України
Підготовка до фіналу Ліги чемпіонів у Києві демонструє найкращі та найгірші сторони України / Фото з відкритих мереж

Абсурдне збільшення ціни на житло в Києві під час проведення фіналу Ліги чемпіонів перетворює престижну спортивну подію у фарс. Однак реакція українського суспільства, зокрема, киян, рятує ситуацію.

В іноземних ЗМІ великого розголосу набули новини про підвищення готельних послуг та оренди квартир в Києві 26 травня в астрономічних масштабах, пише Пітер Дікінсон, науковий співробітник Atlantic Council та видавець.

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Проте у міжнародній пресі були і позитивні висвітлення великого футбольного матчу. Так, 10 травня газета Daily Mail у Великобританії повідомила, що "Фанів "Ліверпуля" після підвищення цін на готелі під час фіналу Ліги чемпіонів врятували кияни". А видання Reuters випустило статтю із заголовком: "Українці пропонують вболівальникам Ліги чемпіонів безкоштовне ліжко та борщ".

А все тому, що жителі Києва організували онлайн-ініціативу у Facebook (щось на зразок гостьової мережі "КаучСерфінґ"), запросивши футбольних уболівальників у свої оселі. Звичайні українці незабаром підписалися на соціальну медіакампанію під назвою FreeKyivCouch, пропонуючи безкоштовно прилаштувати прихильників "Ліверпуля" та "Реал Мадрида", нагадує автор статті.

Багато людей із подивом відреагували на великодушність киян, але така поведінка насправді не є чимось новим. Так, під час двох пострадянських революцій в Україні тисячі киян залюбки надавали демонстрантам місце для сну та їжу. Ті, хто пропонував своє житло для учасників Помаранчевої та Революції Гідності, відіграли важливу роль у величезному волонтерському русі. Без стійкої підтримки багатьох мешканців Києва жоден протест не міг зберегти необхідний імпульс протягом тривалого періоду, вважає аналітик. Дух волонтерства знову зіграв вирішальну роль, коли Росія вторглася на схід України навесні 2014 року, продовжує Дікінсон.

Зараз також можна спостерігати реакцію звичайних українців на недобросовісне зростання цін на житло під час фіналу Ліги чемпіонів. Це ще один приклад готовності українського населення до протесту проти свавільної несправедливості. І, традиційно, вони вирішили зробити це, опираючись виключно на власні ресурси.

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Українці здобули це вміння через болісний досвід, що свідчить про відсутність ефективних інститутів, здатних регулювати щось від основ демократичного врядування до цінової політики готельної індустрії в країні. У цьому ключі це суворе нагадування про недоліки незалежної України. Водночас, це також вказує на стійкість українського суспільства та дух солідарності, який тримав натовп на тлі, здавалося б, непереборних викликів, 
– розмірковує журніліст.

Такий стан речей не може тривати нескінченно. У якийсь момент українська держава повинна прийняти виклик і заповнити багато прогалин, пов'язаних з волонтерськими рухами та мисленням громадянського суспільства. Зміни вже відбуваються у військовій сфері, однак  вони мають терміново поширюватися й на інші сфери влади, якщо Україна хоче вийти за межі етапу врегулювання кризи державного будівництва, радить експерт.

Поки що бажання звичайних киян прихистити вболівальників у власних будинках зуміло показати таку сторону українського суспільства, з якою взагалі рідко стикаються міжнародні аудиторії. В епоху дезінформації та фальшивих новин, безсоромні цінові скачки та небувала гостинність киян під час підготовки Ліги чемпіонів у Києві дозволили світу зустрітися з автентичною Україною, продовжує журналіст.

Це країна, де занадто багато підприємств все ще відчувають, що можуть діяти безкарно, але це також місце, де прості люди готові піти на надзвичайні вчинки, щоб допомогти один одному,
– робить висновок Дікінсон.

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Нагадаємо, зростання цін на розміщення у готелях Києва на період проведення фіналу Ліги чемпіонів УЄФА 26 травня побило рекорди серед міст, які приймають у себе фінал, за останні 6 років. 

Теги: Новини України Новини політики Новини спорту Новини Києва Ліга чемпіонів Ціни на нерухомість Нерухомість
Джерело: 24 Канал
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