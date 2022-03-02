Підготовку до вторгнення ми розпочали ще влітку 2021 року, – полонений сержант Росії

ЗСУ продовжують брати у полон російських загарбників. Один із них – сержант армії окупантів – розповів про підготовку до вторгнення на територію України.

Так, старший сержант поліції міста Новокузнецька Кемеровської області Євгеній Плотников повідомив, що планувати напад заздалегідь. Про це він повідомив, коли давав публічні свідчення, інформує 24 канал.

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Підготовка до війни з Україною здійснювалася ще влітку 2021 року. Збирали навчання, всі підрозділи росгвардії, зокрема ОМОН і СОБР та збройні сили,

– сказав полонений.

Плотников зазначив, що також у цей склад входили загони бойовиків із Чечні та Дагестану.

Полонені дали публічні свідчення: дивіться відео

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