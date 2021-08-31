Підготовку до запуску першої нитки "Північного потоку-2" майже завершено, – "Газпром"

31 серпня 2021 , 19:25
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Джерело:

ТАСС

Російський "Газпром" заявив, що завершує пусконалагоджувальні роботи на 1 нитці газопроводу "Північний потік-2". Її планують ввести в експлуатацію найближчим часом.

Також російська компанія заявила, що укладання 2 нитки теж на завершальному етапі. Про це розповів гендиректор компанії "Газпром міжнародні проєктні центри 1" Олександр Карімов.

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"Газпром" завершує роботи над 1 ниткою "Північного потоку-2"

Карімов заявив, що у червні завершили укладання 1 нитки. 

Зараз на завершальній стадії знаходяться пусконалагоджувальні роботи, які забезпечать готовність першої нитки до початку комерційної експлуатації,
– заявив Карімов.

Він сказав також, що укладання 2 нитки також на завершальному етапі.

Гендиректор російської компанії доповнив, що вони докладають "максимум зусиль, щоб найближчим часом газопровід "Північний потік-2" запустити в експлуатацію".

Зверніть увагу! Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Європа незацікавлена у завершені будівництва "Північного потоку-2", адже  газопровід посилить російську агресію.

Останні новини про російський газопровід  "Північний потік-2" 

  • 31 серпня у Брюсселі повідомили, що у Єврокомісії надають великого значення енергобезпеці України. Тому готові провести консультації, запитані Києвом через подальшу реалізацію проєкту "Північний потік-2".
  • Так відповіли Україні на ноту глави МЗС Дмитра Кулеби для проведення консультацій щодо "Північного потоку-2" після оголошення про угоду між ФРН та США.
  • До речі, 21 серпня США та Німеччина домовились щодо газопроводу "Північний потік-2". Згідно з угодою, хоч договір про транзит газу через Україну й втратить чинність у 2024 році, Німеччина наполягатиме, щоб його продовжили на 10 років. 
Автор: Діана Квасневська