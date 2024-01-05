Українські пілоти закінчать навчання в США до кінця 2024 року: Ігнат пояснив заяву партнерів

У Міністерстві оборони США 4 січня заявили, що наші пілоти зможуть завершити підготовку на західних винищувачах F-16 уже до кінця 2024 року. Водночас заяви наших партнерів мають свої особливості.

Про це в ефірі телеканалу "Прямий" заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат. За його словами, заяви партнерів треба розглядати під різним кутом, передає 24 Канал.

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Ігнат висловився про підготовку пілотів закордоном

Речник Повітряних сил зауважив, що у нас є кілька груп пілотів, які навчаються в різних країнах. Тому термін, коли наші льотчики закінчать навчання в кожній з країн – різний.

В Британії аж через 2 роки завершать курс підготовки. Є інші країни, ви знаєте, що в Данії проходить навчання передова група, яка вже літає з інструкторами. Ми говоримо про них в першу чергу, вони стануть першими, хто зможе вже виконувати завдання на F-16 в українському небі,

– заявив він.

Водночас Ігнат наголосив, що в США ситуація з пілотами інша, адже наша група туди поїхала пізніше і ще не проходить польоти з інструкторами. Наразі там підготовка триває на іншій стадії.

Він також сказав, що заяви для журналістів від наших партнерів варто сприймати скептично, адже вони не надто афішують інформацію щодо підготувань, які проходять наші пілоти.

"Я не можу зараз добитися, щоб мені кілька фотографій надіслали, щоб я показав вам, що наші пілоти вчаться. Закриті дуже наші партнери, як в Данії, так і в Сполучених Штатах, вони кажуть, на все свій час, без коментарів тощо", – розповів Ігнат.

Речник Повітряних сил також сказав, що, можливо, у США хтось швидше завершить підготовку, вже влітку 2024 року. Адже кожен пілот має індивідуальну програму підготовки.

Ми цілком і повністю покладаємося на партнерів, бо вони саме відповідальні за підготовку, і їм видніше. Звичайно, ми хочемо все якомога швидше, тому розраховуємо на групу в Данії, яка перша виїхала (на навчання – 24 Канал),

– підкреслив Ігнат.

Він наголосив, що це досвідчені українські пілоти, зі знанням англійської мови й рейтингом, який дозволяє їм швидше пройти цю програму підготовки на винищувачах F-16.

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