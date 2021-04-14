Підгрупа ТКГ з безпеки збереться на позачергове засідання

Українська делегація у Тристоронній контактній групі ініціювала позачергове засідання підгрупи з безпеки. Таке рішення ухвалили 14 квітня в результаті переговорів ТКГ.

Глава української делегації у ТКГ Леонід Кравчук заявив, що українська делегація та ОБСЄ готові працювати 24/7 для того, щоб якнайшвидше досягнути миру.

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Як відбулось засідання ТКГ

Кравчук почав обговорення комплексу додаткових заходів щодо вдосконалення дотримання перемир'я на Донбасі.

Сторони погодилися, що продовження обговорення має відбуватися в підгрупі з безпеки, тому українська сторона ініціювала засідання.

Жодні спроби тиску на Україну не матимуть успіху, Українська делегація захищатиме наші національні інтереси за будь-яких умов,

– наголосив Кравчук.

Наступне засідання ТКГ заплановане на 28 квітня. Речник української делегації у ТКГ Олексій Арестович заявив, що наша сторона вже відправила відповідну ноту ОБСЄ про скликання позачергового засідання підгрупи з безпеки, повідомляє Інтерфакс – Україна. Дату узгодить ОБСЄ.

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