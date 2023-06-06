Зі світом щось не так, – Данілов про цинічну поведінку ООН на фоні підриву Каховської ГЕС

Вночі 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Водночас ООН цинічно відзначає день російської мови. Організація не засудила терористичні дії Росії.

Це 24 Каналу прокоментував секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов. Він наголосив, що Росія понад 460 днів чинить геноцид українського народу.

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"Терористичний акт здійснила країна, яка вже понад 460 днів веде відкриту війну проти нашої незалежності. Наголошувати про такий день – у світі відбувається не зовсім те, що мало б відбуватись, якщо ми говоримо про совість, справедливість та інші речі", – зауважив посадовець.

Секретар РНБО пояснив, що щонайменше 150 тонн машинного мастила, яке вилилось у море, становить загрозу не тільки для України, але й для інших держав, береги яких омиває Чорне море.

Росія не завадить контрнаступу ЗСУ

Данілов зазначив, що Каховська ГЕС перебувала під контролем росіян. Вони підірвали її, щоб відтермінувати контрнаступ ЗСУ. Однак ніщо не завадить українським захисникам звільняти території України.

Вони вважали, що це може бути одним із напрямків нашого контрнаступу. Щоб відтермінувати наш наступ, вони зробили такий терористичний акт. Це не зупинить ЗСУ. Їхні дії не будуть впливати на боєздатність ЗСУ,

– підкреслив він.

Данілов розповів деталі підриву Каховської ГЕС: дивіться відео

Привітання з днем російської мови

Офіційний акаунт України у твітері красномовно привітав ООН з днем російської мови. Автори розмістили листівку із зображенням зали, де місця засідань представників 193 країн світу заповнені водою Каховського водосховища.

"З Днем російської мови, ООН", – підписали фото на офіційному акаунті України у твітері.

ООН відзначає день російської мови

Підрив Каховської ГЕС стався вночі 6 червня й до обіду вже затоплені близько десяти населених пунктів Херсонської області. Водночас на сторінці ООН у твітері з'явився допис про день російської мови.

В організації згадали про катастрофу Каховської ГЕС, яку спричинила Росія, тільки після допису про російську мову. На головній сторінці ООН у соцмережах є тільки репост повідомлення української філії про Каховську ГЕС.

ООН ретвітнула публікацію російських представників організації, у якій мовиться: "Цілі в галузі сталого розвитку – це загальний заклик до дій щодо викорінення злиднів, захисту планети і забезпечення того, щоб усі люди жили в мирі та процвітанні".

У коментарях під дописом ООН про день російської мови чимало українців залишили гнівні коментарі. Зокрема, ООН звинувачують у цинізмі, а також публікують відео наслідки підриву Каховської ГЕС.