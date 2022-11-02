Росіян видає один факт: Жданов спрогнозував, чи підірвуть окупанти Каховську ГЕС
Росія завуальовано погрожує підірвати Каховську ГЕС, коли Збройні Сили України вибиватимуть її війська з Херсона. Втім, один факт видає, чи готові росіяни насправді до такого кроку.
Військовий експерт Олег Жданов у своєму стрімі звернув увагу на нинішні дії росіян у Херсоні, повідомляє 24 канал. Наразі вони проводять депортацію українців з міста.
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Чи підірвуть росіяни Каховську ГЕС
Зараз росіяни намагаються повністю виселити населення з правого берега Дніпра й відселити на глибину близько 15 кілометрів людей з лівого берега.
Чому? Тому що вони хочуть створити там укріпрайон. Глибоко ешелонований укріпрайон, який би їм забезпечував стійкість оборони, як на правому березі, так і на лівому в разі, якщо їм доведеться з правого берега йти,
– розповідає Олег Жданов.
Крім того, під час контрнаступу цивільне населення могло б здавати позиції росіян Збройним Силам України. Щоб уникнути цього й повністю собі розв'язати руки у вибудуванні оборони, росіяни й вдалися до евакуації.
"Про жоден підрив дамби сьогодні не мовиться. Чому? Тому що передовсім вони втоплять свої війська, які сьогодні сидять на лівому березі", – пояснює військовий експерт.
Водночас він відзначає, що коли б росіяни відводили свої війська подалі від лівого берега Дніпра, тоді загроза підриву Каховської ГЕС була б більш реальною.
Олег Жданов про ймовірність підриву Каховської ГЕС: дивіться відео
Росія замінувала Каховську ГЕС
- Президент України Володимир Зеленський ще раніше попередив про мінування та загрозу підриву Каховської ГЕС. Внаслідок цього може бути затоплена частина Херсона, а Запорізька АЕС – залишиться без води.
- Секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що Україна готова до будь-якого сценарію щодо гідроелектростанції. Хоча наслідки підриву можуть бути катастрофічними.
- Згодом у ГУР Міноборони розповіли, що росіяни запланували підрив електростанції ще у квітні. Зараз вони мінують шлюзи ГЕС.
- Хоча Росія заявляє, буцімто сама Україна готує підрив ГЕС, в американському Інституті вивчення війни вказали на те, що ймовірний підрив вигідний саме Росії. Її аргументи назвали абсурдними.
- Німецьке видання Bild показало інфографіку підтоплень внаслідок вибуху на Каховській ГЕС. Ця катастрофа зачепить близько 80 населених пунктів.
- Та згодом, схоже, у Кремлі усвідомили, що черговий їхній шантаж "не зайшов", тож тема з Каховською ГЕС затихла. Натомість росіяни почали лякати світ "брудною" бомбою.