Росіян видає один факт: Жданов спрогнозував, чи підірвуть окупанти Каховську ГЕС

Росія завуальовано погрожує підірвати Каховську ГЕС, коли Збройні Сили України вибиватимуть її війська з Херсона. Втім, один факт видає, чи готові росіяни насправді до такого кроку.

Військовий експерт Олег Жданов у своєму стрімі звернув увагу на нинішні дії росіян у Херсоні, повідомляє 24 канал. Наразі вони проводять депортацію українців з міста.

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Чи підірвуть росіяни Каховську ГЕС

Зараз росіяни намагаються повністю виселити населення з правого берега Дніпра й відселити на глибину близько 15 кілометрів людей з лівого берега.

Чому? Тому що вони хочуть створити там укріпрайон. Глибоко ешелонований укріпрайон, який би їм забезпечував стійкість оборони, як на правому березі, так і на лівому в разі, якщо їм доведеться з правого берега йти,

– розповідає Олег Жданов.

Крім того, під час контрнаступу цивільне населення могло б здавати позиції росіян Збройним Силам України. Щоб уникнути цього й повністю собі розв'язати руки у вибудуванні оборони, росіяни й вдалися до евакуації.

"Про жоден підрив дамби сьогодні не мовиться. Чому? Тому що передовсім вони втоплять свої війська, які сьогодні сидять на лівому березі", – пояснює військовий експерт.

Водночас він відзначає, що коли б росіяни відводили свої війська подалі від лівого берега Дніпра, тоді загроза підриву Каховської ГЕС була б більш реальною.

Олег Жданов про ймовірність підриву Каховської ГЕС: дивіться відео

Росія замінувала Каховську ГЕС