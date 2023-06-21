Рівень небезпеки високий: Гуменюк відповіла, чи наважаться росіяни підірвати ЗАЕС і "Титан"

Російські окупанти загрожують усьому світу, виявляючи наміри підірвати Запорізьку АЕС та завод "Титан" у Криму. Вони замінували ці два об'єкти та не виключено, що зможуть піти на фатальний крок. Наслідки після підриву ЗАЕС та "Титану" будуть жахливими.

Про це 24 Каналу повідомила Наталія Гуменюк – начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України. За її словами, загроза підриву є дуже великою. Окупанти можуть бути здатними на усе.

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Країна-терорист готова на будь-які кроки

Росіяни наново замінували охолоджувач реакторів на Запорізькій АЕС. Крім того, замінували окупанти й завод "Титан", що біля окупованого Армянська.

Рівень небезпеки оцінюємо як доволі високий. Тому що божевільність ворога нам вже відома на прикладі локальної катастрофи, яку вони влаштували, підірвавши Каховську ГЕС. Але тут по кожному об'єкту рівень катастрофи підвищуватиметься,

– наголосила Наталія Гуменюк.

Завод "Титан" – це хімічна небезпека. В разі підриву буде покрито доволі широкий спектр регіонів, зокрема з виходом за межі України та Росії. Зачепить Туреччину, можливо, частково Румунію.

Натомість підрив на Запорізькій атомній станції – це небезпека континентального масштабу. Вона може бути набагато більш загрозливою.

"Тут необхідна реакція на світовому рівні міжнародної спільноти. Ця робота на дипломатичному фронті ведеться потужно", – зазначила Гуменюк.

Крім того, з боку сил оборони України проводять певні заходи, які спрямовані на запобігання такої небезпеки. Хоч насамперед від таких дій потерпатимуть російські військові, адже вони найближчі до епіцентру можливої катастрофи.

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