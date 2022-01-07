Підірвуть єдність: Держдеп США виступив проти нових санкцій до "Північного потоку-2"

Адміністрація Джо Байдена озвучила чітку позицію щодо нових санкцій до російського газопроводу "Північний потік-2". Там кажуть, що вони не матимуть потрібних наслідків.

Спікер Державного департаменту Сполучених Штатів Америки Нед Прайс на брифінгу 2 січня пояснив, чому саме Білий дім так вважає. Мовляв, нові санкції "підірвуть єдність" Європи.

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Держдеп США проти нових санкцій до "Північного потоку-2"

Речник Держдепу Нед Прайс заявив, що:

США та Європа повинні виступати єдиним фронтом проти російської загрози Україні.

А от заходи тиску (зокрема й нові санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2"), мовляв, цей єдиний фронт ставлять під загрозу.

Чому у Білому домі саме зараз озвучили ставлення до санкцій від США до "Північного потоку-2"?

Річ у тім, що у Сенаті буквально на тижні заплановано голосування щодо поправки республіканця Теда Круза до бюджету, яка передбачає якраз такі санкції.

Круз при цьому може заручитися підтримкою частини демократів (наразі їх із республіканцями у Сенаті 50 на 50) в обмін на розблокування посольських призначень.

Наше занепокоєння в тому, що у випадку прийняття цієї поправки вона тільки підірве єдність наших європейських союзників у вирішальний момент. Момент, коли нам потрібно виступити єдиним фронтом у відповідь на російську загрозу Україні,

– так пояснив Нед Прайс позицію Білого дому.

Разом із тим він наголосив, що Штати продовжують вважати "Північний потік-2" "шкідливим російським проєктом" та "поганою для Європи угодою". Але санкції до нього "не є справжньою спробою протистояти подальшій агресії Росії чи захистити Україну".

поки ще не відомо, коли запрацює і чи запрацює "Північний потік-2". Наразі триває процес сертифікації у Німеччині, і раніше літа результат не озвучуватимуть.

До теми про загрозу Росії й "Північний потік-2":

Тема "Північного потоку-2" у розмові Путіна й Байдена: дивіться відео