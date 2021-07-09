Підійду і дам у зуби в прямому ефірі, – Верещук пригрозила Шуфричу
9 липня 2021 , 22:49Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Ірини Верещук
Нардепка Ірина Верещук розповіла про перепалку зі своїм колегою Нестором Шуфричем. Політикиня навіть пригрозила чиновнику.
Суперечка політиків сталась в одному з ефірів українських телеканалів. Верещук заявила, що Шуфрич передражнював її.
До речі Верещук та Шуфрич влаштували словесну перепалку у прямому ефірі
Мушу публічно попередити пана Шуфрича та подібних йому "джентльменів": ще раз так зробите в ефірі, я встану, підійду і дам в зуби. В прямому ефірі,
– сказала політикиня.
Як почався конфлікт
Суперечка виникла під час ток-шоу. Конфлікт виник після слів нардепа від ОПЗЖ щодо Верещук, яку він закликав "не верещати".
Політикиня натомість просила нардепа поводитися коректно та "не істерити".Зверніть увагу! Раніше Шуфрич сварився у прямому ефірі з іншим "слугою" Юрієм Камельчуком. Тоді навіть ледь не дійшло до бійки.