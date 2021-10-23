Підкорився РНБО, – міністр Абрамовський пояснив, чому написав заяву про відставку

Міністер захисту навколишнього середовища і природних ресурсів Роман Абрамовський заявив, що написати заяву про звільнення його спонукали висновки РНБО. Згідно з ними, відомство неефективно виконує свою роботу.

Яка різниця, що я не згоден, якщо є протокол РНБО, – міністр

Абрамовський не вважає, що його міністерство не справляється зі своєю роботою. Він пояснив, що деякі речі відомство може виконати лише після довгої процедури схвалення законів.

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Я вважаю, що рішення РНБО, яке вказує, що ми незадовільно виконуємо укази президента, – достатня підстава, щоб написати заяву про відставку. Я з цим не згоден, але яка різниця, якщо є протокол РНБО,

– заявив Абрамовський.

Він додав: "Є завдання, які не виконані. Наприклад, узгодження Кодексу про надра вже відбувається півтора року. РНБО недавно внесла додаткові уточнення, ми знову зупинили роботу і займаємося узгодженням. Але такі речі в Кабміні тривають 4 – 5 місяців, тому що дуже багато різних процедур і зауважень".

Абрамовський про досягнення міністерства

За словами посадовця, міністерство досягло зменшення обсягу незаконних рубок лісів у десятки разів. Мовиться про рубку в сезон тиші.

"Так, це порушення, але це не те, що не можна рубати, а треба було почекати місяць. Рубка без ОВНС (Оцінка впливу на навколишнє середовище – 24 канал). Порушення? Так! Але в будь-якому випадку ця деревина була б заготовлена", – наголосив міністр.

Він додав, що за 9 місяців відомство перевершило 2020 рік по прибутковості на 5,6 мільярда гривень, а по податках – на 1,7 мільярда гривень.

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До кінця року будуть ще вражаючі цифри, тому що змінили багато шкідливих речей. Але якщо РНБО вирішило, що робота не задовільна – я підкоряюся,

– підсумував Абрамовський.

Данілов про відставку міністра

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що у відставці Абрамовського "немає нічого особистого".

"Якби він працював якісно і було б зовсім інше виконання указів президента, то не було б такого рішення. Ми хочемо, щоб усі укази президента виконувалися", – пояснив чиновник.