Підлі терористи: у Херсоні – приліт у квартиру, є постраждалі

Російські окупанти знову атакували Херсон – є постраждалі. Росіяни поцілили у житловий будинок.

Раніше у місцевих пабліках очевидці повідомляли про гучні вибухи в місті. Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що приліт зафіксували в Дніпровському районі.

До теми Росіяни атакували житлові райони Херсона: є жертва та постраждалі

Російські підлі терористи. Втекли із Херсона і почали обстрілювати мирних мешканців. В Дніпровському районі міста зафіксовано приліт в квартиру, є постраждалі,

– зазначив Кирило Тимошенко.

За його словами, на місці працюють рятувальники та екстрені служби.

Росіяни обстрілюють Херсон: головне

Вночі 21 листопада у Херсоні теж було гучно, окупанти атакували цивільну інфраструктуру. На жаль, є поранені серед мирного населення. Наразі вони отримують медичну допомогу.

У неділю російські військові влучили в житлові будинки мікрорайону Острів. Від обстрілів також постраждав центр міста. В Офісі Президента повідомили, що внаслідок атаки до обласної лікарні доставили 4 травмованих людей. На жаль, під час госпіталізації 1 людина померла.

Також заступник керівника ОП повідомив, що внаслідок обстрілів села Антонівка постраждала жінка. Зараз вона перебуває у Херсонській обласній лікарні.

Важливо! Правобережжя Херсонщини звільнене від загарбників, однак ризики для життя людей ще залишаються. Тому, влада радить на час евакуйовуватись на безпечні території.

Щоб уточнити інформацію та записатися на евакуацію, мешканцям радять звертатись на "гарячу лінію":

0 800 330 951;

38 091 481 7845.

Або ж писати на фейсбук-сторінку гуманітарного штабу Херсонської ОВА.

19 листопада окупанти розстріляли чергу за гуманітарною допомогою, в якій стояли мирні мешканці. Десятки людей чекали, щоб отримати хліб.

Більше про це – у Херсоні окупанти обстріляли чергу людей, які чекали на хліб: дивіться відео