Поліція знайшла молодиків, що слухали російську музику в Києві за години після трагедії в Сумах
- У Києві молодики слухали російську музику після трагедії в Сумах, що викликало обурення в перехожих.
- Поліція та СБУ встановили порушників і вже притягнули їх до адміністративної відповідальності.
У неділю, 13 квітня, група молодиків на Подолі в Києві слухала музику російських виконавців. У відповідь на зауваження перехожих та їхнє нагадування про трагедію в Сумах, юнаки збільшили гучність і почали висміювати громадян.
Правоохоронці столиці встановили порушників і вже притягнули їх до відповідальності. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Національну поліцію.
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Що відомо про інцидент
Поліція виявила відео інциденту під час моніторингу соціальних мереж. Серед порушників – двоє 17-річних мешканців столиці, а також 20-річний житель області.
Юнаки пояснюють свої дії станом сп’яніння, мовляв, напередодні вживали алкогольні напої, які придбав старший товариш.
Правоохоронці склали на хлопців адміністративні матеріали за статтями про дрібне хуліганство й розпивання спиртних напоїв у громадських місцях.
Батьків порушників також притягнули до відповідальності за невиконання обов'язків щодо виховання дітей.
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Наразі з молодиками працюють представники Служби безпеки України.
Нагадаємо, через російський удар у Вербну неділю, 13 квітня, у Сумах загинуло 34 людини, ще 119 осіб постраждало. До лікарень госпіталізовано 34 поранених, 10 з них – у важкому стані.