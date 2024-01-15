Врятовані з підземелля: поліція Одещини знайшла чотирьох підлітків у катакомбах

На Одещині завершилася масштабна пошукова операція. Чотирьох підлітків, які заблукали в катакомбах, поліцейські знайшли живими та неушкодженими.

У неділю ввечері, 14 січня, стало відомо про зникнення чотирьох підлітків у нерубайських катакомбах. Мати однієї з дівчат сповістила правоохоронців, що її донька разом з друзями пішла досліджувати підземелля і не повернулися додому.

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Пошукова операція: коли кожна хвилина важлива

Поліція, співробітники ДСНС, кінологи та спелеологи негайно розпочали пошуки, використовуючи камери відеонагляду, встановлені біля входу в катакомби. Вони встановили, що в підземелля зайшли троє дівчат та один хлопець.

Ми вдячні всім, хто долучився до пошуків. Завдяки злагодженим діям вдалося швидко знайти дітей,

– прокоментували в поліції.

До правоохоронців звернулися батьки й інших зниклих дітей. На щастя, після тривалих пошуків, всі четверо підлітків були знайдені живими. За інформацією правоохоронців, з дітьми все гаразд, протиправних дій щодо них ніхто не скоював.

На Одещині знайшли живими 4 підлітків у катакомбах / Фото поліції регіону

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