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Підліток-трансгендер Джаз Дженнінгс змінив стать: як змінилась інтернет-зірка

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Підліток-трансгендер Джаз Дженнінгс змінила стать
Підліток-трансгендер Джаз Дженнінгс змінила стать

17-річна інтернет-знаменитість Джаз Дженнінгс зі США, який раніше був хлопцем, після кількох років гормонотерапії змінила стать і стала дівчиною.

Про це дівчинка поділилась у своєму Instagram.

"Я чудово себе почуваю, дякую за любов та підтримку", – йдеться в дописі до фото, де Джаз щасливо усміхається в лікарняному ліжку.

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Джаз Дженнінгс змінила стать на жіночу

За кілька місяців до свого 18-річчя дівчина здійснила мрію всього життя та змінила стать на жіночу. Як відомо, Джаз в минулому ще з двох років життя відчувала себе дівчинкою і в чотири роки лікарі офіційно підтвердили її підозри, поставивши діагноз "гендерна дисфорія", який означав, що визнати себе хлопчиком вона не може. У Джаз є ще одна сестра і двоє братів.


Сім'я Джаз (крайня праворуч)

Ближче до повноліття вона проходила курси гормонотерапії, де поступово змінювалась її фігура на ближче на жіночу. Батьки впродовж життя Джаз змирились з думкою про її ідентифікацію та з дитинства водили її на різні телешоу, де піднімали проблеми трансгендерів.

У 2007 році вони навіть створили спеціальний фонд, а сама Джаз неодноразово виступала на різних правозахисних конференціях і навіть написала книгу "Я – Джаз", в якій детально розповіла про життя трансгендера-тінейджера. В Instagram дівчинка є справжньою зіркою, – на неї підписано більше 640 тисяч фанатів.

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Теги: Діти LifeStyle ЛГБТ Мережа
Джерело: 24 Канал
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