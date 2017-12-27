Підлога залита кров’ю: жорстокий напад трапився у магазині в Києві
23:50, 27 грудня 1125 Читать новость на русском
Ввечері 27 грудня у одному з київських магазинів трапився жорстокий напад. Чоловік з ножем напав продавчиню та завдав їй поранень.
Про це пише спільнота "Киев Оперативный".
Напад трапився на вулиці Мукачевській, 5А.
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За попередньою інформацією, чоловік близько 40-45 років завдав жінці-продавцю велику кількість ударів, бив і руками і ножем.
Жінка захищалась, але відсіч дати не змогла, тому багато ударів ножем припало на руки. Її з численними травмами госпіталізували до лікарні.
Місце злочину виглядає жахливо – підлога, буквально, залита кров’ю. Розшук злочинця триває.
Джерело: 24 Канал
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