Підлога залита кров’ю: жорстокий напад трапився у магазині в Києві

Ввечері 27 грудня у одному з київських магазинів трапився жорстокий напад. Чоловік з ножем напав продавчиню та завдав їй поранень.

Про це пише спільнота "Киев Оперативный".

Напад трапився на вулиці Мукачевській, 5А.

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За попередньою інформацією, чоловік близько 40-45 років завдав жінці-продавцю велику кількість ударів, бив і руками і ножем.

Жінка захищалась, але відсіч дати не змогла, тому багато ударів ножем припало на руки. Її з численними травмами госпіталізували до лікарні.

Місце злочину виглядає жахливо – підлога, буквально, залита кров’ю. Розшук злочинця триває.