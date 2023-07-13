Вбивають один одного: у військовій частині в Підмосков'ї відбулась масова бійка окупантів

Мобілізовані росіяни у військовій частині селища Калінінець Наро-Фомінського округу Підмосков'я влаштували масову бійку. Відомо про жертв та поранених.

Відео інциденту 13 липня опублікували у російському телеграм-каналі "Сеятель ветра". Там заявили, яка попередня причина конфлікту, пише 24 Канал.

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Що відомо про масову бійку російських загарбників

У військовій частині селища Калінінець у Підмосков'ї, де знаходиться табір підготовки учасників "СВО" (війни, яку Росія почала проти України – 24 Канал), сталася масова бійка,

– мовиться в повідомленні.

Відомо, що внаслідок бійки росіян:

вбили одного військового-контрактника;

ще декілька російських загарбників – поранені.

За попередніми даними, причиною бійки став п'яний побутовий конфлікт,

– зазначили в телеграм-каналі.

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