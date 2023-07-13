Вбивають один одного: у військовій частині в Підмосков'ї відбулась масова бійка окупантів
Мобілізовані росіяни у військовій частині селища Калінінець Наро-Фомінського округу Підмосков'я влаштували масову бійку. Відомо про жертв та поранених.
Відео інциденту 13 липня опублікували у російському телеграм-каналі "Сеятель ветра". Там заявили, яка попередня причина конфлікту, пише 24 Канал.
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Що відомо про масову бійку російських загарбників
У військовій частині селища Калінінець у Підмосков'ї, де знаходиться табір підготовки учасників "СВО" (війни, яку Росія почала проти України – 24 Канал), сталася масова бійка,
– мовиться в повідомленні.
Відомо, що внаслідок бійки росіян:
- вбили одного військового-контрактника;
- ще декілька російських загарбників – поранені.
За попередніми даними, причиною бійки став п'яний побутовий конфлікт,
– зазначили в телеграм-каналі.
Масова бійка в окупантів у Підмосков'ї: дивіться відео
В Росії ліквідували капітана Ржицького
- Вранці 10 липня у російському Краснодарі під час пробіжки застрелили заступника начальника відділу з мобілізаційної роботи та командира підводного човна "Краснодар" Станіслава Ржицького.
- Це трапилось, коли росіянин біг біля спорткомплексу "Олімп". Невідомий підстеріг його та чотири рази вистрелив в спину та груди. Окупант помер на місці.
- Збройні Сили України припустили, що ліквідувати Станіслава Ржицького могли свої ж, адже росіянин був командиром підводного човна "Краснодар". За даними розвідки, саме він запускав "Калібри" по мирних українських містах та може бути причетним до удару по Вінниці 14 липня 2022 року, коли загинули 27 людей.
- В ЗСУ зазначили, що Ржицький після атак по мирних людях в українських містах дійшов до висновку про неефективність ракетних ударів з великим ризиком для цивільних: "Очевидно, був ліквідований своїми ж за відмову надалі виконувати бойові накази командування щодо ракетних обстрілів по мирних українських містах".
- Українська розвідка повідомила, що вони не причетні до ліквідації Ржицького. Проте повідомили, що орієнтовно о 6 годині ранку 13 липня в капітана стріляли із пістолета Макарова. Детальніше про дані розвідки можна прочитати тут.