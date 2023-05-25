В окупантів потужно палало: у Підмосков'ї масштабно горів будівельний ринок

В ніч проти 25 травня у російських загарбників вкотре підгоріло. Цього разу вогонь спалахнув у Підмосков'ї на будівельному ринку.

У мережі вже поширюють неповторні кадри з місця подій. Про це з посиланням на росЗМІ пише 24 Канал.

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У Підмосков'ї сталася масштабна пожежа

Російські помийки повідомили, що сильна пожежа спалахнула га будівельному ринку "Акос" у підмосковному Одинцово. Спочатку площа займання сягала близько 400 квадратних метрів.

У Росії горів будівельний ринок: дивіться відео

Величезний стовп густого чорного диму було видно з різних куточків міста. Місцеві жителі нили, що чути звуки вибухів.

Низка телеграм-каналів писала, що вогонь нібито спалахнув у торговому павільйоні на вулиці Внуківській.

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В окупантів знову палало: дивіться відео

Незабаром площа пожежі збільшила втричі, а потім ще і ще. За даними ворожих телеграм-каналів, локалізували вогонь лише на 1800 квадратних метрах.

Пожежа охопила майже 2000 квадратних метрів: дивіться відео

Як горів будівельний ринок ворога: дивіться відео

Ліквідація нібито ускладнювалася високим рівнем пожежного завантаження. Лише за офіційними даними, до гасіння залучили 85 осіб та 27 одиниць техніки. Додамо, що вони не могли справитися з пожежею упродовж кількох годин.

Загасити вогонь не могли декілька годин: дивіться відео

До речі, будівельний ринок почав обвалюватися. Зокрема, впали конструкції на площі щонайменше 750 квадратних метрів.

Російський ринок обвалився: дивіться відео

Звичайно ж, за офіційною інформацією, постраждалих та загиблих нібито немає. До речі, що саме стало причиною займання, росіяни чомусь не повідомляють.

Зверніть увагу! Вночі також горіла будівля ворожого міноборони на Французькій набережній у Москві. Загоряння нібито сталося на одному з балконів. Москвичі скаржилися на задимлення та "запах пластику".

Пожежа в російському міноборони: дивіться відео