У російському селищі міського типу Роднікі Раменського району Московської області спалахнула пожежа на складі будівельних матеріалів.

Спочатку російські пропагандисти писали, що площа загоряння 700 квадратних метрів. Проте згодом масштаб пожежі та її наслідки збільшились, пише 24 Канал.

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Що відомо про пожежу в Підмосков'ї

Російські пропагандисти орієнтовно о 9:36 11 березня заявили, що велика пожежа спалахнула на складі із будматеріалами.

Пожежа на складі в Підмосков'ї: дивіться відео

Офіційно російські рятувальники не називали причину пожежі, проте в телеграм-каналах заявили, що нібито попередня причина загоряння на підмосковній фабриці з виробництва меблів – непогашений недопалок.

Робітники регулярно курили в ангарі, попри те, що довкола були місткості з бензином, фарбою та дерев'яні вироби,

– заявили росіяни.

За їхніми даними, на момент загоряння в приміщенні було 8 людей. Проте в росіян традиційно ніхто не постраждав.

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З опублікованих кадрів видно, що пожежа масштабна, адже дим видніється далеко за межами складу.

Пожежа на російському складі: дивіться відео

Згодом ворожі рятувальники додали, що:

вогонь поширився й на сусідню будівлю,

після загоряння відбулася розгерметизація контейнера з пальним.

Орієнтовно о 10:31 рятувальники заявили, що нібито пожежу на складі з будматеріалами у підмосковному селищі Роднікі локалізували на 970 квадратних метрах.

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