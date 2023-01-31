ВАКС визнав підозру колишньому голові "Нафтогазу" необґрунтованою

Вищий антикорупційний суд визнав підозру колишньому голові правління НАК "Нафтогаз" України Андрію Коболєву щодо неправомірності отримання премії в НАК необґрунтованою.

Про це повідомив адвокат Коболєва Олексій Носов. З його слів, прокуратура вже подала апеляційну скаргу на це рішення ВАКС.

Увага Коболєву оголосили підозру за космічні премії у "Нафтогазі"

Відповідно до ухвали про відмову в обранні запобіжного заходу суд не встановив жодних ризиків перешкоджання кримінальному провадженню – всі перераховані прокурором ризики нівелюються добровільним повернення Коболєва в Україну.

Висновок слідчого судді за результатами розгляду та оцінки доводів сторін: підозра, пред'явлена Андрію Коболєву, необґрунтована,

– йдеться у повідомленні.

Також суд встановив, що Наглядова рада свідомо прийняла рішення про преміювання та не зазнавала тиску з боку чиновника.

Крім цього, за 5 років слідства у справі члени Наглядової ради, в тому числі її голова допитані не були.

Суддя відкинув твердження прокурора, що більшість членів Наглядової ради є іноземцями, а тому не володіють знаннями українського законодавства та визнав таким, що суперечить ідеї корпоративного управління в акціонерних товариствах та дискредитують роль міжнародних експертів в складі наглядових та контролюючих органів.

Коболєв не мав компетенції призначати премії

Крім цього, обмеження щодо порядку встановлення премій уповноваженими на це суб'єктами на дії Коболєва в НАК не поширювались.

Ця постанова регулює обмеження щодо порядку встановлення премій уповноваженими на це суб'єктами, а не процедуру ініціювання такої премії іншими особами. А оскільки встановлення розміру премій Голові правління належить до виключної компетенції Наглядової ради, порушення вимог постанови не було,

– пояснив правозахисник.

Щодо встановлення розміру премії, суддя встановив, що це є виключною компетенцією Наглядової ради.

"Суд не встановив наявність в Андрія Коболєва повноважень, які б надавали йому можливість впливати на прийняття рішень щодо встановлення розміру його винагороди", – додав Носов.

Коротко про справу Коболєва