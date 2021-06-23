Десять тисяч євро за незаконний перетин кордону: підозра українському прикордоннику

На Сумщині повідомили про підозру співробітнику прикордонного загону та його посереднику. Вони вирішили заробити 10 тисяч євро за те, щоб переправити українця незаконно на територію Росію.

Підозру оголосили у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди. Гроші прикордонник планував брати не сам, а через посередника.

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Підозрюваних утримують під вартою

"Ділків" упіймали на гарячому: під час передачі хабаря. Обом фігурантам справи обрали запобіжний захід – тримання під вартою.

У "Борисполі" затримали іноземця з коштовностями на мільйон

Якщо вину доведуть у суді, то прикордонник та його співучасник можуть потрапити за ґрати терміном від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Зазначимо, що раніше на цікаву знахідку натрапили прикордонники в аеропорті "Бориспіль". Іноземець в багажі перевозив діамантів та коштовностей на 1 мільйон гривень. Зокрема, чоловік хотів вивезти з України браслет з білого золота, каблучку та 2 жовтих діаманти. Митники склали на 59-річного ізраїльтянина протокол.