Підозрювані у вбивстві ветерана АТО Панова постали перед судом

Слідство завершило досудове розслідування щодо підозрюваних у нападі на ветерана АТО Ігоря "Хана" Панова та його дружину Оксану. Внаслідок жорстокого побиття український військовий загинув.

Обвинувальний акт щодо імовірних вбивць направили до Святошинського районного суду міста Києва, повідомляє столична прокуратура.

До слова: У Києві в під'їзді знайшли ветерана АТО з дружиною з проломленими головами

У збройному нападі на подружжя підозрюють сина потерпілої та його друга. Чоловіки 1989 і 1990 років народження.

Їх обох обвинувачують за статтями про замах на умисне вбивство двох або більше людей групою осіб, а також за замах на вбивство жінки, яка була вагітною.

За скоєні злочини їм загрожує позбавлення волі до 15 років або довічне ув'язнення.

Вбивство Ігоря Панова: коротко

Напад на ветерана АТО Ігоря Панова та його дружину Оксану трапився 9 листопада 2019 року. Тоді подружжя з проломленими головами і без свідомості знайшли сусіди.

Їх обох госпіталізували, але "Хан" був у вкрай важкому стані. Після майже двох тижнів боротьби за життя він помер у лікарні.