Підозрюваний у хабарництві нардеп Юрченко хоче звертатись до ЄСПЛ

Колишній член фракції "Слуга народу" Олександр Юрченко планує звертатись до Європейського суду з прав людини. Там парламентар хоче доводити свою невинуватість щодо справи про хабарництво, у якому його підозрюють.

Юрченко має намір подавати судові позови проти ЗМІ, які "паплюжили його ім'я". Політик запевняє, що співпрацює зі слідством.

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Нардеп каже, що доб'ється вибачень

Будуть судові позови до певних телеканалів, які паплюжили моє ім’я відвертою брехнею: будуть вибачення і буде офіційне визнання того, що до усього цього я не маю жодної причетності. Всі ті, хто моє ім'я паплюжив і поливав брехнею, будуть покарані,

– сказав Юрченко.

Наразі матеріали справи, порушеної проти Юрченка, за словами самого нардепа, вже передали до суду. Поки що за кордон виїжджати політик не може.

Головне про справу проти Юрченка:

Нардепа Юрченка підозрюють в отриманні 13 тисяч доларів хабаря, а також підбурюванні до повторного у сумі 200 тисяч.

Частину грошей передав політику детектив НАБУ під прикриттям.

За ці кошти мали "залагодити" питання в одному з комітетів Верховної Ради.

Юрченку обрали, як запобіжний захід, тримання під вартою, проте згодом він вийшов під заставу.

З фракції нардепа виключили.

ЄСПЛ не може змінювати вирок, який ухвалив суд в Україні. Проте Євросуд досліджує, чи не порушувались права людини під час розслідування та судового провадження.