Підозрюваний у хабарництві нардеп Юрченко хоче звертатись до ЄСПЛ

Колишній член фракції "Слуга народу" Олександр Юрченко планує звертатись до Європейського суду з прав людини. Там парламентар хоче доводити свою невинуватість щодо справи про хабарництво, у якому його підозрюють.
Юрченко має намір подавати судові позови проти ЗМІ, які "паплюжили його ім'я". Політик запевняє, що співпрацює зі слідством.
До теми 5 народних депутатів мають підписані підозри: Венедіктова назвала, хто саме
Нардеп каже, що доб'ється вибачень
Будуть судові позови до певних телеканалів, які паплюжили моє ім’я відвертою брехнею: будуть вибачення і буде офіційне визнання того, що до усього цього я не маю жодної причетності. Всі ті, хто моє ім'я паплюжив і поливав брехнею, будуть покарані,
– сказав Юрченко.
Наразі матеріали справи, порушеної проти Юрченка, за словами самого нардепа, вже передали до суду. Поки що за кордон виїжджати політик не може.Важливо! ЄСПЛ не може змінювати вирок, який ухвалив суд в Україні. Проте Євросуд досліджує, чи не порушувались права людини під час розслідування та судового провадження.
Головне про справу проти Юрченка:
- Нардепа Юрченка підозрюють в отриманні 13 тисяч доларів хабаря, а також підбурюванні до повторного у сумі 200 тисяч.
- Частину грошей передав політику детектив НАБУ під прикриттям.
- За ці кошти мали "залагодити" питання в одному з комітетів Верховної Ради.
- Юрченку обрали, як запобіжний захід, тримання під вартою, проте згодом він вийшов під заставу.
- З фракції нардепа виключили.