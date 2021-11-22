Підозрюваний у наїзді на різдвяний парад у США намагався втекти з місця іншого злочину, – ЗМІ
22 листопада 2021 , 17:08Читать новость на русском
Джерело:CNN
Правоохоронці наразі не класифікують наїзд на різдвяний парад у США як трагедію, пов'язану з тероризмом. За даними правоохоронців, підозрюваний у нападі міг тікати з місця іншого злочину.
Місцеві ЗМІ повідомляють, що чоловік міг скоїти наїзд ненавмисно. Водночас інших деталей наразі не розголошують.
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ЗМІ розкрили особу ймовірного підозрюваного
- Правоохоронці вже затримали підозрюваного у наїзді на різдвяний парад.
- За даними ЗМІ, підозрюваний – 39-річний репер Даррелл Брукс. У США він відомий під псевдонімом MathBoi Fly.
- Музиканта вже декілька разів судили. Зокрема, за завдання тяжких тілесних ушкоджень.
- Тим часом правоохоронці наразі не підтверджують, що Брукс причетний до трагедії.
Наїзд на різдвяний парад у США: головне
- Жертвами трагедії 21 листопада у штаті Вісконсин у США стали 5 людей. Також постраждали щонайменше 40 людей. Серед них – багато дітей.
- У різдвяний парад влетів червоний позашляховик.
- Очевидці розповіли, що на місці трагедії також лунали постріли.
- Правоохоронці та влада міста Вакеша встановлюють деталі трагедії.