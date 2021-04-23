Підозрюваний у вбивстві 7-річної Марії Борисової наклав на себе руки

Підозрюваний у вбивстві 7-річної Марії Борисової з Херсонщини вчинив самогубство. Він повісився у камері в СІЗО. Крім того, чоловік начебто залишив передсмертну записку.

Чоловік зробив мотузку з простирадла і прикріпив її до вікна. Він повісився, поки його співкамерник спав. Про це 24 каналу повідомили у поліції Херсонської області.

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Правоохоронці отримали інформацію про смерть підозрюваного зранку 23 квітня.

Підозрюваний лишив записку

У мережі розповіли, що чоловік залишив після себе записку. У ній він нібито просив вибачення у доньки і писав про свою невинуватість.

Щоправда, у поліції цей факт не підтвердили, але й не спростували.

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