Загибель помічника Залужного: суд таки обрав підозрюваному офіцеру запобіжний захід
Джерело:"УП"
Суд обрав запобіжний захід офіцеру з апарату головнокомандувача ЗСУ Олегу Тімченку. Саме він подарував на день народження помічникові Валерія Залужного гранати, які вибухнули.
Внаслідок вибуху, який трапився вдома під Києвом, 6 листопада й загинув 39-річний військовий Геннадій Частяков, який був помічником Головнокомандувача Валерія Залужного. Тоді ж зазнав поранень його 13-річний син.
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Що відомо про запобіжний захід у справі про загибель заступника Залужного
Пресслужба Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону підтвердила журналістам, що суд 4 грудня 2023 року таки обрав запобіжний захід фігуранту справи.
Розгляд апеляції відбувся 4 грудня. За результатами розгляду фігуранту обрано запобіжний захід у виді особистого зобов'язання,
– заявили у пресслужбі.
Перед цим 9 листопада року Печерський районний суд Києва не обрав запобіжний захід Олегу Тімченку. Тоді ЗМІ писали, що суддя не задовольнив клопотання прокуратури про домашній арешт. Тоді ж прокуратура вирішила оскаржувати ухвалу суду.
Суспільне писало, що підозрюваний Тімченко не коментував питання про те, звідки у нього гранати. Своєю чергою його адвокат сказав, що офіцер нічого не коментуватиме, доки триває слідство. Також судове засідання заборонили знімати журналістам.
Коротко про справу щодо загибелі заступника Залужного
- Після загибелі Геннадія Частякова 9 листопада 2023 року Державне бюро розслідувань повідомило підозру за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами офіцеру з апарату Головнокомандувача ЗСУ, який і подарував гранати.
- Мовиться про 6 ручних універсальних наступально-оборонних гранат DM 51A2, які загиблому разом з алкоголем подарував Олег Тімченко.
- Глава МВС Ігор Клименко розповідав, що загиблий дістав подарунковий ящик із гранатами всередині й почав демонструвати один із боєприпасів синові. Це були гранати нового західного зразка: "Спершу до рук боєприпас взяв син і почав крутити кільце. Далі військовослужбовець забрав гранату в дитини та висмикнув кільце, спровокувавши трагічний вибух. У квартирі поліція знайшла ще п'ять таких нерозірваних гранат".
- Речниця МВС Мар'яна Рева говорила в ефірі "Радіо Свобода", що Тімченко попередив, що гранати бойові. За її словами, ймовірно, Частяков не повірив в цю інформацію.