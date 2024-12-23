У Маріуполі підпалили автівку російських військових: вогняні кадри

Маріуполь показує своє невдоволення присутністю окупантів у місті. Там невідомі вкотре підпалили автівку росіян.

Відповідне відео з'явилося у мережі у суботу, 21 грудня. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на телеграм-канал "Спротив Приазов'я"

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У Маріуполі підпалили автівку і, ймовірно, окупанта у ній

На відео видно, як невідомий обливає автівку із російськими номерами із пляшки з легкозаймистою рідиною. Транспортний засіб вмить охопив вогонь.

За деякими даними усередині автомобіля міг бути російський військовослужбовець, який і загинув там.

"Невідомі добрі люди нагадують ворогові, що йому тут не раді. Ще одна спалена машина в колекцію", – коментують підпал машини окупанта активісти.

У Маріуполі підпалили автівку окупанта: дивіться відео

До слова, як зазначає Маріупольська міська рада, наприкінці листопада партизани також пошкодили залізничне полотно, яке будує Росія між станціями Кальчик – Маловодне на півночі Маріупольського району.

Сам же Маріуполь перетворюється на максимально кримінальне місто: там владу уже здобули кримінальні авторитети, через що зросла злочинність.