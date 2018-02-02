Підпал відділення банку на Львівщині: деталі події

У четвер, 1 лютого, у Червонограді на Львівщині 34-річний чоловік прийшов у відділення банку "Кредобанк", де почав розливати невідому речовину на підлогу з наміром підпалити приміщення.

Нагадаємо, повідомлялося, що чоловік є клієнтом цього банку і свою акцію влаштував, оскільки був незадоволений умовами кредиту. При цьому було повідомлення, що чоловік планував здійснити самоспалення.

Як повідомив речник банку Віктор Гальчинський, агресивний відвідувач дійсно прийшов у банк з наміром його підпалити та почав розливати на підлогу відділення невідому рідину. Однак себе чоловік не обливав.

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"Підпалу не сталося, оскільки працівники не розгубилися та викликали групу поліції охорони, а відвідувачі – припинили протиправні дії, затримали нападника та передали його тривожній групі поліції", – зазначив Віктор Гальчинський.

Щодо решти інформації навколо цієї події, то речник банку зіслався на таємницю слідства та банківську таємницю.